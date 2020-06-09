نظام الاتحادات الرياضية يدخل مراحله النهائية.. وديوان التشريع يطرحه للمناقشة

بلال الغلاييني

عمان – دخل نظام الاتحادات الرياضية الجديد مراحله النهائية، بعد أن نشره ديوان التشريع والرأي على موقعه الرسمي لغايات المناقشة وتلقي الاستفسارات عن مواده، قبل أن يتم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره بصورة رسمية، ومن ثم مصادقة جلالة الملك عليه، ونشره بالجريدة الرسمية.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية، ناقش في جلسته الأخيرة التي عقدها “عن بعد”، انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المقبلة، وتداعيات فيروس كورونا عليها، وقرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية، إضافة إلى القرار المتعلق بتأجيل اجتماعات الهيئات العامة والانتخابات الخاصة بالاتحادات العربية، حيث أحال مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قرار تأجيل اجتماعات الهيئات العامة للاتحادات الرياضية إلى الجمعية العمومية، كونها صاحبة الاختصاص بهذا الموضوع، حيث ينتظر أن توافق الجمعية العمومية على تأجيل الانتخابات لتقام عقب دورة الألعاب الأولمبية، وذلك في اجتماعها الذي تعقده يوم الاثنين 22 حزيران (يونيو) الحالي.

وأدخلت اللجنة الأولمبية بصفتها المظلة الرسمية للرياضة الأردنية العديد من التعديلات على النظام الجديد، وكان من ابرزها تعيين عدد من الشخصيات الرياضية، والإبقاء على فئتي الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين، والغاء فئتي المدربين والحكام، كما تم تحديد نسبة تواجد المرأة في الاتحادات الرياضية من 20 – 30 %، مثلما تم الغاء دفع بدل المواصلات على اعتبار أن العمل في الاتحادات الرياضية هو تطوعي.

وأن تتم تسمية الأعضاء العاملين لعضوية الهيئة العامة لفئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين عن طريق انتخابهم من الروابط الخاصة بهم، وتعيين الأعضاء المعينين لعضوية الهيئة العامة بعد اكتمال انتخابات الروابط للفئات الأخرى، وأن لا يزيد عدد الأعضاء العاملين لكل فئة من فئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين على ثلاثة أمثال عدد أعضاء تلك الفئة في مجلس الإدارة، وعلى أن يراعى بالنسبة لفئة الأندية أن لا يقل عدد الأعضاء العاملين من أندية الدرجة العليا عن نصف العدد المخصص للأعضاء العاملين لفئة الأندية.

وحدد النظام الجديد شروط العضوية الخاصة بكل فئة من فئات الأعضاء العاملين، على أن تتوافر في جميع الأعضاء أو ممثليهم حداً أدنى من الشروط وأبرزها، أن تضم الهيئة العامة في عضويتها ما لا يقل عن ثلاث نساء إثنتين منهن من فئة اللاعبين والثالثة من الأعضاء المعينيين على الأقل، وأن لا يقل عدد أعضاء الهيئة العامة العاملين عن عدد أعضاء مجلس الإدارة زائدا النصف، وإذا لم يتوافر العدد الكافي لتشكيل قوام الهيئة العامة للاتحاد، فعلى الاتحاد فتح باب الانتساب لسد النقص فإن استمر النقص فعلى المجلس أن يقرر الاكتفاء بالعدد الموجودة من الهيئة العامة.

وعرف النظام الجديد مجلس إدارة الاتحاد، بأنه الجهاز التنفيذي للاتحاد الرياضي، وتنظم جميع الأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة في النظام الأساسي، وأن يتكون مجلس الإدارة من أعضاء منتخبين من الهيئة العامة وأعضاء معينين من المجلس شريطة أن لا يقل عدد الأعضاء المعينين عن عضو واحد ولا يزيد على نصف العدد المحدد لأعضاء مجلس الإدارة، وأن يقوم المجلس بتعيين الأعضاء المعينين بعد اكتمال انتخابات الروابط للفئات الأخرى بحيث تبدأ عضويتهم في الهيئة العامة من تاريخ تعيينهم، فيما تبدأ عضويتهم في مجلس الإدارة فور الإنتهاء من انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، وأن تنتهي عضوية الأعضاء المعينين في الهيئة العامة بتعين الاعضاء الجدد، وأن تنتهي عضويتهم في مجلس الإدارة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو قبل ذلك وفقا لأحكام النظام الأساسي.

وكذلك تحديد عدد أعضاء كل فئة في مجلس الإدارة، شريطة أن لا يزيد عدد أعضاء أي فئة على نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك مجلس الإدارة الذي لا تزيد الفئات التي يتكون منها على فئتين، ومجلس الإدارة الذي استكمل عدد أعضائه بالتعيين.