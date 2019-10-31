نظام “تمويل الأحزاب” يرفع قيمة حواز الدعم الحكومي لها

هديل غبون

عمّان – صدر نظام المساهمة المالية رقم 155 لدعم الاحزاب لسنة 2019 في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس، على أن يدخل التنفيذ في الأول من تموز/يوليو العام 2020، مخصصا مبلغا سنويا بنسبة لاتزيد عن 40 % من قيمة الاشتراكات للأعضاء المحصلة بعد مرور سنة على تأسيس الحزب وأن لا يقل الاشتراك عن 24 دينارا سنويا للعضو.

وجاء صدور النظام بعد يوم من واحد من تأكيد مصدر رسمي “للغد” أن النظام بانتظار صدور الإرادة الملكية للموافقه عليه، وأن بعض التعديلات أدخلت عليه بعد عودته من ديوان الرأي والتشريع قبل نحو 3 أشهر.

ورفع النظام المقر، هامش الحوافز المالية للمرشحين الحزبيين في الانتخابات البرلمانية إلى 20 ألف دينار بما لايقل عن 6 مرشحين شريطة أن يشمل هذا الترشيح 3 دوائر انتخابية ، وتضاف 15 % على هذا المبلغ ، إذا كان المرشحين سيدات أو شباب دون سن 35 عاما.

وتضمن النظام تعديلات جديدة ، من بينها رفع سقف المصاريف المخصصة لدعم إعلام الحزب من 5 آلاف دينار ( كما وردت في مسودة الرأي والتشريع ) إلى 7 آلاف دينار ، من مطبوعات وصحف الكترونية ، وتخصيص مبلغ 2500 دينار لتغطية نفقات الحزب بعد أن كانت في المشروع المقترح ألفي دينار .

وأبقى النظام الجديد على تخصيص مبلغ 15 ألف دينار لكل 3 أحزاب مندمجة كما ورد في مسودة النظام ، إلا أنه أضاف منح مخصصات بملغ مبلغ 20 ألف دينار في حال اندماج 4 أحزاب، ومبلغ 25 ألف دينار لكل 5 أحزاب مندمجة، على أن يتلقى الحزب الجديد مبلغ الأحزاب المندمجة التي كانت تحصل عليها، إجراء الانتخابات التي تجري بعد الاندماج.

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