نظرة سريعة على أمراض الأطفال الأكثر شيوعا

برلين- يعد الأطفال أكثر عُرضة للإصابة بالأمراض بسبب عدم اكتمال نمو جهاز المناعة لديهم؛ حيث لا تجد الفيروسات والبكتيريا صعوبة في مهاجمة أجسامهم الصغيرة.

وفيما يلي نظرة سريعة على أكثر الأمراض شيوعا لدى الأطفال، والتي يمكن أن تصيب البالغين أيضا.

الحصبة: عدوى فيروسية تظهر في صورة طفح جلدي (بقع باللون الوردي/البني)، مع أعراض مشابهة لنزلة البرد. وقد تؤدي الحصبة إلى مضاعفات خطيرة كالتهاب الأذن الوسطى والالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ.

ويتم التطعيم ضد هذا المرض مع تطعيمات النكاف والحصبة الألمانية. والتطعيم الثاني ضروري لكي تظل الحماية فعالة.

الحصبة الألمانية: مرض فيروسي يُظهر أعراضا في البداية مماثلة لنزلة البرد الشديدة، بالإضافة إلى بقع حمراء على الجسم والوجه.

وتعد الحصبة الألمانية أكثر خطورة لدى البالغين؛ فقد تسبب التهابا في الأذن الوسطى وآلاما في المفاصل وتشوهات الأجنة عن طريق المشيمة، وعادة ما يتم تطوير المناعة الخاصة بالجسم بعد التطعيم الثاني.

الدفتريا: عدوى بكتيرية، ويتم التطعيم ضدها. ويصيب نوع من الدفتريا الجهاز التنفسي، وعادة ما تكون مصحوبة بالحمى والتهاب في اللوزتين والحلق. ويمكن أن تؤدي إلى ضيق التنفس وصولا إلى الاختناق. الشفاء من العدوى لا يضمن مناعة مدى الحياة؛ لذا يجب تحديث التطعيم.

شلل الأطفال: عدوى فيروسية تصيب الجهاز العصبي المركزي، مما يسبب الشلل وضعف الحركة، ويحتاج اللقاح إلى تجديد.

النكاف: عبارة عن عدوى فيروسية تتسبب في تضخم الغدد النكافية والغدد اللعابية بشكل مؤلم مع الإصابة بالحمى والإرهاق، مع إمكانية التأثير على الجهاز العصبي، كما أن الصمم واضطرابات الخصوبة قد تكون ضمن العواقب التي تنتج عن النكاف.

الحمى القرمزية: عدوى بكتيرية يصاحبها أعراض مشابهة لأعراض الذبحة الصدرية مع طفح جلدي أحمر وتغير لون اللسان. وبعد الإصابة بالحمى القرمزية يتم تحصين الشخص ضد نوع واحد فقط من البكتيريا، لكن يمكن أن تتجدد الإصابة مرة أخرى. ولا يوجد لقاح لهذا المرض.

جدري الماء: عدوى بفيروس الهربس مصحوبة بالحمى وبثور حمراء مع حكة بالجسم، وهو من الأمراض المعدية. وتنشأ الندوب بسبب الخدوش أو العدوى ببكتيريا الأخرى.

وعادة ما يكون جدري الماء أكثر حدة لدى البالغين، كما يمكن أن يتسبب في مضاعفات إضافية. ويمكن للأشخاص، الذين تجاوزوا سن الستين، الإصابة بالمرض مرة أخرى على شكل حزام ناري، وهذا المرض له تطعيم، ويُنصح كبار السن بتلقيه أيضا.

مرض اليد والقدم والفم: مرض فيروسي يظهر على شكل طفح في الفم وعلى الجلد في راحة اليد أو باطن القدم. ومعظم المصابين به من الأطفال تحت سن 10 سنوات، وقد يصيب البالغين أيضا.

الطفح الوردي: عدوى بفيروس الهربس مصحوبة بحمى لمدة ثلاثة أيام، وبعدها يظهر طفح على الجلد. تعرف هذه العدوى أيضا باسم “الطفح الجلدي الفجائي”.-(د ب ا)