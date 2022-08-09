نظرة علىHUAWEI FreeBuds Pro 2 سماعات الأذن اللاسلكية الفائقة بصوت حقيقي مع مكالمات صوتية نقية

قطعت سماعات الأذن اللاسلكية شوطًا طويلًا في العقد الماضي؛ إذ وصل الأمر إلى درجة أنه ليس من المنطقي استخدام السماعات السلكية للمهام اليومية مثل الرد على المكالمات أو الاستماع إلى الموسيقى. أطلقت هواوي مؤخرًا سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 الجديدة كليًا في الأردن، وتشمل جميع الميزات التي تبحث عنها في سماعات الأذن الاستيريو اللاسلكية الحقيقيةTrue Wireless Stereo (TWS)، مع جودة صوت مذهلة، وخاصية إلغاء الضجيج النشطة الرائعة، والمزيد. وفيما يلي عرض تفصيلي لهذه السماعة الرائعة.

تجربة صوت عالي الدقة في تصميم لاسلكي

تتميز HUAWEI FreeBuds Pro 2 بنظام صوت فريد من نوعه بمحرك مزدوج لصوت حقيقي فائق Ultra-hearing True Sound Dual Driver، والذي يتكون من وحدتي صوت قويتين مدمجتين، بالإضافة إلى التقنية الرقمية العكسية المزدوجة Digital Dual-crossoverلتوفير جودة صوت عالية. وتُعدّ HUAWEI FreeBuds Pro 2 أول سماعات أذن استيريو لاسلكية حقيقيةTrue Wireless Stereo (TWS) تستخدم مشغّل غشاء مستوٍPlanar Diaphragm لجودة صوت رائعة عبر نطاق تردد واسع. ويتم دمج هذا الغشاء فقط في السماعات الرائدة، مما يساعد أحدث سماعة من هواوي في تحقيق صوت مسطح وخفيف أكثر دقة مع صوت تريبل وصوت مرتفع فوق 9KHz هرتز واضح مع دقة عالية. وبالنسبة للترددات المتوسطة والمنخفضة، تستخدم سماعات الأذن محركًا رباعيًا مغناطيسيًا ديناميكيًا كبيرًا لإخراج صوت جهير قوي. ينخفض الجهير بشكل فاعل إلى 14Hz هرتز، ويصل التريبل إلى 48hKz هرتز، متجاوزة الترددات التي تلتقطها آذان الإنسان. وتأتي السماعة مزودة بتقنية توازن تكيّفي ثلاثيTriple Adaptive EQ لضبط الصوت تلقائيًا وفقًا لهيكل قناة الأذن، وحالة الارتداء، ومستوى الصوت للحصول على صوت مخصص في الوقت الفعلي.

وتدعم السماعة برنامج ترميز عالي الدقة LDAC™ high-resolution codec مع أقصى معدل نقل صوتي يبلغ 990 كيلوبت في الثانية ومعدل أخذ عينات وعمق بتbit يبلغ 96 كيلو هرتز/24 بت، مما يسهم في تقليل تأخير نقل الصوت وضعفه، والحفاظ على التفاصيل في الموسيقى لتوفر لك صوتًا عالي الدقة.

سماعةHUAWEI FreeBuds Pro 2 هي نتيجة التعاون بين هواوي وDevialet، وهي علامة تجارية فرنسية رائدة معروفة في مجال تكنولوجيا الصوتيات تجمع بين أحدث التقنيات في الهندسة الصوتية مع ابتكارات صوتية لا مثيل لها، لتمكن المستخدمين من الاستمتاع بتجربة صوت عالي الدقة مع تقنيات جديدة. وقد عملت العلامتان التجاريتان معًا لضبط تجربة الصوت في السماعة، وخلق صوت جهير مرتفع bass مع جودة صوت نقية وتفاصيل غنية.

التخلص من الضوضاء

فيما يتعلق بخاصية إلغاء الضجيج النشطة، تعتمد HUAWEI FreeBuds Pro 2 على ثلاثة ميكروفونات حساسة للغاية لالتقاط الأصوات المحيطة وخوارزمية محسنة لإلغاء الضوضاء. والنتيجة هي زيادة بنسبة 15% في معدل عمق إلغاء الضجيج النشط مقارنةً بسابقتها HUAWEI FreeBuds Pro. وتُعدّ تقنية إلغاء الضجيج النشطة الديناميكية الذكيةIntelligent Dynamic ANC 2.0 أيضًا من الميزات الرائعة التي تسمح لسماعات الأذن بتحديد بيئة مجال الصوت الخارجية والحكم عليها بدقة، وتساعد في اختيار أفضل وضع لإلغاء الضجيج لتوفر تجربة استماع مريحة حتى أثناء الرحلات الجوية، كما تزيل تقنية إلغاء الضجيج النشطة الديناميكية الذكية 2.0 ضوضاء محرك الطائرات الصاخبة، مما يتيح للمستخدمين الحصول على رحلة هادئة ومريحة مع منحنى إلغاء ضوضاء الطائرات الحصري.

مكالمة صوتية نقية من أي مكان طوال الوقت

تعمل تقنية إلغاء ضجيج المكالمات الصوتية النقية الجديدة في HUAWEI FreeBuds Pro 2 على توفير مكالمات واضحة وهادئة؛ حيث تحتوي على 4 ميكروفونات هجينة للمكالمات بنظام إلغاء الضجيج، بالإضافة إلى خوارزمية إلغاء ضوضاء الشبكة العصبية العميقة الحصرية من هواوي، والتي تعمل على التقاط الأصوات البشرية بدقة أثناء تصفية الضوضاء؛ حيث سيتمكن المستخدمون من الاستمتاع بتجربة مكالمات واضحة جدًا حتى في ظروف البيئة الصاخبة. وبخلاف المكالمات الصوتية، تعمل ميزة إلغاء الضجيج للمكالمات الصوتية على تطبيقات أخرى مثل MeeTime.[SK1]

ولحل مشكلة ضوضاء الرياح، تتميز السماعة الجديدة بتصميم مخفٍ جديد يعمل على مقاومة الرياح، والذي يمكن أن يقلل بشكل فاعل من ضوضاء الرياح أثناء الجري أو ركوب الدراجات. وبفضل خوارزميات إلغاء ضوضاء الرياح الذكية الرائدة في المجال، يمكن لسماعات الأذن استخراج الإشارات الصوتية الأقل تأثرًا بأصوات الرياح ديناميكيًا باستخدام الميكروفونات المزدوجة المواجهة للخارج. وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن كل من المتصل والمتلقي من الاستمتاع بتجربة مكالمات واضحة جدًا؛ حيث تعمل سماعات الأذن على التخلص من الضوضاء المحيطة لتوفر للمستخدمين تجربة استماع واضحة، كما تلتقط الأصوات البشرية بدقة حتى فى البيئة الصاخبة عند المتلقي.

بطارية تدوم طويلًا لمزيد من المتعة

تأتي HUAWEI FreeBuds Pro 2 بتصميم صغير ولكنها قوية ومجهزة بعمر بطارية طويل. عند تفعيل خاصية إلغاء الضجيج النشطة، يمكنك التمتع بتجربة استماع لمدة تصل إلى 4 ساعات تشغيل، ولمدة 18 ساعة مع علبة الشحن. وعند توقف هذه الخاصية، يمكنك الاستماع لمدة 6.5 ساعة، والاستماع لمدة 30 ساعة تشغيل موسيقي مع العلبة.

تدعم السماعة الشحن السلكي والشحن اللاسلكي السريع من هواوي. وإذا كنت على الطريق، ستتمكن أيضًا من شحن السماعة؛ حيث تدعم الشحن العكسي من خلال توصيل علبة السماعات مع الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي.

إعادة تعريف تجربة اتصال الصوت لتحقيق المزيد من الراحة

في العصر الرقمي الحالي، يمتلك الجميع تقريبًا أكثر من جهاز واحد. سيكون من المتعب توصيل سماعات الأذن بأجهزة متعددة إذا كان ذلك يتطلب الإعداد في كل مرة تريد فيها تبديل الأجهزة. تجعلHUAWEI FreeBuds Pro 2 هذه المسألة سهلة؛ حيث تدعم الاتصال مع ما يصل إلى جهازين في الوقت نفسه، والتبديل التلقائي بين الأجهزة عند تلقي المكالمات. وعند توصيل السماعة مع هاتفيْن ذكييْن، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالموسيقى من هاتف واحد واستلام المكالمات الواردة من الهاتف الآخر. وستتوقف الموسيقى تلقائيًا عندما يكون هناك مكالمة. وأثناء استلام المستخدم لمكالمة، إذا كانت هناك مكالمة واردة على هاتفه الآخر، فسيتلقى المستخدم إشعارًا بذلك. وتدعم السماعة اتصالًا مزدوجًا فى جميع سيناريوهات الأجهزة من هواوي، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة والساعات الذكية، كما تتوافق مع أنظمة Android وiOS وWindows.

وتستخدم HUAWEI FreeBuds Pro 2 وظيفة مركز اتصال الصوت Audio Connection Centre، والتي تسمح لك برؤية ما يصل إلى 10 أجهزة متصلة مؤخرًا مع السماعات. وباستخدام هذه الميزة، يمكنك التبديل بسهولة بين أجهزة متعددة بنقرة واحدة فقط. ويمكن أيضًا أن يتم الكشف عنها تلقائيًا على شاشة الجهاز الفائق في أجهزة هواوي مثل الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، وتوصيلها بسهولة عن طريق السحب والإفلات ببساطة.

تأتي سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 2 بمعيار مقاومة الماء IP54؛ إذ لن تتأثر أثناء المطر أو العرق، وهي متوفرة باللون الكلاسيكي Ceramic White المفضل لدى العديد من المستخدمين، بالإضافة إلى اللون الرائع Silver Blue الجديد في سلسلة HUAWEI FreeBuds، وهو لون حالم مستوحىً من النجوم في المجرة.

تتوفر أحدث سماعة أذن لاسلكية فائقة في الأردن حاليًا بسعر 149 دينارًا، ويمكن اقتناؤها من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/snqa، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملك