نعم.. أنقذوا ميرتس

هآرتس

يريس ليعال 7/3/2021

في بداية اقوالي أريد الإعلان بأن هدف هذا المقال، أي تلخيصه، هو دعوة “لانقاذ ميرتس”. لذلك، من يريد الانسحاب يمكنه فعل ذلك الآن. أهلا وسهلا.

اجل، لا يوجد أمر متوقع أكثر من الدعوة إلى انقاذ ميرتس قبل أسبوعين على موعد الانتخابات، ويبدو أن استراتيجية حملة الحزب تشمل من البداية عنصر تجميع الصدقات هذا، وكأنه عادة معيبة من الصعب التخلص منها. مع ذلك، أنا أتوجه الى مصوتي ميرتس في السابق، الذين تخلوا عن الحزب بسبب الملل، حسب تقديري بنسبة لا تقل عن مقعدين أصابهما الملل حتى الموت، والذين ما يزال يمكن التوجه الى قلوبهم والتوسل اليهم والقول “ارحمونا وانقذوا الحزب فقط هذه المرة”.

رغم الجهود التي بذلت، إلا أن الحملة التي تطلب من بني غانتس الانسحاب من المنافسة لم تنجح، بل تحسن وضعه ووضع حزبه في الاستطلاعات، التي تظهر أنهم سيحصلون على خمسة مقاعد. في استطلاع “دايركت فولكس” هم يقتربون من الستة مقاعد. صحيح أنه حسب بعض الإشاعات فان عددا من مصوتي الليكود تلقوا توجيهات لتضليل المستطلعين من أجل أن يواصل غانتس ترشحه وأن يحرق اربعة مقاعد لكتلة معارضي نتنياهو. ولكن تعالوا نفترض للحظة أن موثوقية هذه الأسطورة الحضرية مشكوك فيها. ومهما كان الأمر لم يعد هناك أي أساس منطقي لمطالبة غانتس بالانسحاب.

النقاش المحموم، حيث ميرتس هو الحزب الذي لا يجتاز نسبة الحسم، هو هل الضغط من أجل الانسحاب يجب أن ينتقل اليه. هناك أسباب جيدة للجواب الإيجابي لكم، مصوتي ميرتس السابقين. يمكن أن سلوكه في السنوات الأخيرة كان لا يقل عن كسل وتراخ اجرامي. يبدو أن ميرتس يثير الملل حتى لدى نفسه، الى درجة العجز.

شبيها بـ اغودات اسرائيل، ايضا ميرتس القديم هو حزب اشكنازي، قطاعي ومغلق. لذلك، حتى عندما مقاعد الجيل الجديد لليسار انفصلت وطفت مثل جبل الجليد الذائب، فان رؤساء الحزب نظروا اليهم وهم يبتعدون ويضعون أيديهم في جيوبهم. بقرار لامع ابعدوا ستاف شبير التي ركزت على المسألة البيبية وجذبت اليها الشباب، وبدلا منها اختاروا أن يضعوا في مكان مضمون المكرهة الانتخابية، يئير غولان، فقط من اجل منع انتخابات تمهيدية يهدد فيها الرئيس (بالتوفيق والنجاح في تجميع أصوات المجتمع العربي في الوقت الذي فيه السيد “اجراء الجار”، الذي يرى العالم عبر فوهة البندقية، يدور بين أقدامكم).

ميرتس كان يجب أن يكون بيت لليساريين الذين هم ليسوا صهاينة متحمسين بالضرورة؛ بيت للأشخاص الذين لم يولدوا لوالدين من الطبقة الوسطى المثقفة الذين يمكنهم أن يورثوهم شقة؛ بيت للعرب الذين لا يشعرون بالراحة مع المسلمين القوميين المتطرفين والسكن من جديد في الاحياء والضواحي. أنتم تعرفون، ميرتس كان يجب أن يكون بيتا لأشخاص مثلي، الذين حتى الآن لم يكونوا مستعدين حتى للمسها بعصا.

الحقيقة المدهشة هي أن هذا التغيير كان يجب على ميرتس فعله دون أن يعرض للخطر حتى صوت واحد. لأن النساء القدامى في ميرتس، النساء اللواتي تعتبر شولاميت الوني الحاخامة الكبرى بالنسبة لهن، واللواتي يأملن بأن تصبح زهافا غلئون صديقتهن، والشباب الذين حاييم اورون هو شبيه لهم، وهم أشخاص جيدون وعقلانيون، أشخاص مثل آفي دبوش من سدروت أو آفي بوسكيلا من مغدال هعيمق لم يكونوا ليخيفونهم، والحديث عن دولة واحدة لا يفزعهم. من وقف في مكان مثل المياه الفاسدة ولم ينجح في الانفصال عن العالم القديم، الرتيب والذي له لون واحد، هي قيادة الحزب.

ولكن ها نحن عدنا مرة اخرى. قبل أسبوعين على موعد الانتخابات، علينا ملقى الواجب غير اللطيف لنقول لمن تركوا الحزب “انتم على حق، لكن انقذوه فقط في هذه المرة. أنا أعرف أن هذه استراتيجية بيع سيئة. ولكن ارحموهم وارحمونا. اعطونا الفرصة الضئيلة من اجل التخلص من بنيامين نتنياهو، أو على الاقل أن ندخل الى الكنيست أشخاصا جيدين الى جانب امثال بن غبير.