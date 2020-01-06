نفاد الكمية الأولية لهاتف “Galaxy Fold” القابل للطي في المملكة

عمان- أعلنت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” عن تحقيق رقم قياسي جديد في مبيعات هواتف علامة “سامسونج”، وذلك إثر نفاد الكمية الأولية التي طرحتها للشراء في المملكة عبر موقعها الإلكتروني من هاتف “Galaxy Fold” القابل للطي والمعزز بالعديد من الهدايا المجانية القيمة لدى الشراء، وذلك خلال أربعة أيام من الطرح، وهي الفترة الزمنية التي تعد قياسية.

وقد شهد الهاتف الذي يقدم تجربة فريدة تجمع بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ضمن جهاز واحد، إقبالاً جماهيرياً كبيراً عبر الإنترنت حتى قبل طرحه الرسمي للشراء ومع انطلاق حملة الحجز التي كانت الشركة قد أطلقتها في وقت سابق.

وتؤكد الأرقام البيعية التي سجلها هاتف “Galaxy Fold” شعبيته التي حظي بها في السوق الأردنية، والتي توازت مع الشعبية التي حظي بها في العديد من دول العالم التي تم طرحه للشراء ضمنها، كما أنها تشير للخصائص المميزة، والمواصفات العالية التي يتمتع بها الهاتف، فضلاً عن الوظائف المتعددة والمبتكرة التي يؤديها، والتي تلبي الاحتياجات المختلفة للمستخدمين على تنوع فئاتهم، الأمر الذي يعكس بدوره المعايير الراقية التي ترتكز إليها علامة “سامسونج” في عملياتها التصميمية والتصنيعية والإنتاجية.

وتعليقاً على المناسبة، أعرب مدير وحدة الهواتف الذكية في شركة “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي، معتز العقرباوي، عن فخر الشركة برفد السوق الأردنية بأحد أهم ابتكارات “سامسونج” في عالم الاتصالات المتنقلة والهواتف الذكية، مشيراً لالتزام الشركة بوضع أحدث منتجاتها بين يدي الأردنيين، وموجهاً شكره للزبائن الذين سارعوا لاقتناء الهاتف على ثقتهم بعلامة “سامسونج” وما تقدمه من قدرات ضمن منتجاتها.

ويمتاز هاتف “Galaxy Fold” بتصميمه بشاشتي Infinity Flex النحيفتين؛ واحدة أساسية (شاشة الغطاء) التي يبلغ قياسها 4.6 بوصات نوع Super AMOLED، تعمل بوضعية الهاتف وتمكن المستخدمين من الوصول إلى التطبيقات الأساسية المفضلة بشكل مريح باستخدام يد واحدة، فيما تقدم الشاشة الأخرى (الكاملة عند الفتح) نوع QXGA+، بتكنولوجيا Dynamic AMOLED، والتي يبلغ قياسها 7.3 بوصات، تجربة الهاتف والجهاز اللوحي في آن واحد وخلال ثوان معدودة.