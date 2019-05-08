نفي صحة فيديو حادث تصادم بأيدون

عمان – نفت إدارة الإعلام في الدفاع المدني صحة وقوع حادث تصادم خلال الأيام الماضية في محافظة اربد / طريق أيدون ما بين شاحنة وعدد من المركبات.

وأوضحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني انه يتم تداول فيديو لحادث سير قديم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، مشيرة إلى انه تم التعامل مع هذا الحادث بتاريخ 2017/5/25 ونتج عنه وفاة أربعة أشخاص والعديد من الإصابات.

ودعت إدارة الإعلام إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة وعدم تداول مثل هذه المعلومات ونشر الإشاعات.

(بترا)