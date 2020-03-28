نفي وجود إصابات بـ”كورونا” في الطفيلة

فيصل القطامين

الطفيلة– نفى محافظ الطفيلة محمد الرفايعة وجود أي اصابات بفيروس كورونا في الطفيلة، وأكد أن الجهاز الصحي في المحافظة يتعامل مع حالات كثيرة للانفلونزا الموسمية والرشح العادي وغيرها من الامراض، مشيرا إلى أن جميع الفحوصات الطبية لم تثبت تعرض أي مواطن من أبناء محافظة الطفيلة لفيروس كورونا.

وأكد الرفايعة أن المراكز الصحية والمستشفى العسكري في المحافظة لم يقم اطلاقا بالحجر الصحي على اي مريض او من العاملين في الكوادر الطبية.

ودعا المواطنين الى الالتزام بالقرارات الحكومية بعدم الخروج من منازلهم الا للضرورة الملحة .