نفي وقوع انهيارات في مستشفى السلط الجديد

السلط- نفى مدير مشروع مستشفى السلط الجديد المهندس مالك الفاعوري وقوع أي انهيارات في أي من أجزاء المشروع الا ان بعضا من واجهة جزء من السور سقطت في أخفض منطقة من أرض المستشفى.

وقال لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) إنه نتيجة لتجمع كميات كبيرة من مياه الامطار خلف السور، ونتيجة عدم كفاية فتحات تصريف مياه الأمطار في السور (البكيات) مقارنة مع حجم كمية مياه الأمطار التي تتجمع في تلك المنطقة من مختلف المناطق الأخرى فقد سقط عدد من الحجارة من واجهة السور وقامت كوادر العمل بالمشروع بإزالتها من أجل وضع مسارات إضافية لتصريف المياه.

وكانت مواقع اخبارية نشرت خبرا عن انهيار جزئي من سور المستشفى. (بترا)