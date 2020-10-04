نقابة أصحاب المهن والميكانيك في العقبة تدعو لدعم الشباب

احمد الرواشدة

العقبة – جدد رئيس نقابة أصحاب المهن والميكانيك في العقبة، كامل القدرة، دعوته لأبناء المجتمع المحلي والمهتمين للاطلاع على كافة الفعاليات والأنشطة التدريبية ودعم الشباب لصقل مهاراتهم وخبراتهم الفنية والمهنية في قطاعات عدة.

وقال القدرة ان النقابة اخذت على عاتقها اطلاع المجتمع المحلي واشراكهم خدمة للقطاع، الى جانب بحث التعاون للارتقاء بواقع الخدمات المقدمة لهم من خلال تعريفهم بما وصل اليه قطاع الحرف والميكانيك، والاستجابة لاي مقترحات واراء تخدم العقبة وترفع مستوى الخدمات فيها.

وأشار القدرة الى زيارة عدد من أبناء العقبة خلال الفترة الماضية لفرع النقابة ودعمهم المتواصل، ولقائهم المشاركين بالدورات وتحفيزهم ورفع معنوياتهم، داعين الى ضرورة ان يكتسب المتدرب بالعلم والمعرفة والخبرات التي تؤهله للقيام بعمله لاحقا وبما يواكب التقدم الذي تشهدها قطاعاتهم المختلفة والمتنوعة ، مثمنا” الدعم المادي والمعنوي للنقابة.

يذكر أن نقابة أصحاب المهن والميكانيك فرع العقبة عقدت العديد من الدورات التعريفية والفنية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، لرفد سوق المهن بالخبرات المدربة وتقديم افضل الخدمات لمتلقيها .