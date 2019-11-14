“نقابة أطباء الأسنان” تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

عمان- الغد- دانت نقابة أطباء الأسنان الأردنية العدوان الصهيوني الإجرامي على قطاع غزة والذي يؤكد مرة النزعة الفاشية لدى هذا الكيان الغاصب.

وأبدت النقابة في بيان لها اندهاشها من الصمت العربي الرسمي تجاه هذا الاعتداء بالتزامن مع تسابق بعض الأنظمة العربية لاحتضان الوفود الصهيونية على أراضيها تحت شعارات رياضية وثقافية مضللة.

وأكدت نقابة أطباء الأسنان على دعمها للمقاومة الفلسطينية التي تخوض حربًا للدفاع عن كرامة الأمة العربية.

ودعت النقابة كافة القوى الوطنية والشعبية الأردنية لتفعيل مجابهة التطبيع مع الكيان الصهيوني والتصدي له، وذلك كجزء من جبهة التصدي لأطماع هذا الكيان، ودعمًا لصمود أهلنا في غزة.

كما طالبت نقابة أطباء الأسنان الحكومة بموقف واضح ومبدئي من هذا العدوان والعمل على إغلاق سفارة الكيان الغاصب في الأردن.