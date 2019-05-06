نقابة أطباء الأسنان توضح بشأن مطالب تأجيل الانتخابات

محمد الكيالي

عمان- قال الناطق الإعلامي باسم نقابة أطباء الأسنان، الدكتور عمر القواسمي، إن النقابة تلقت العديد من العرائض الموردة رسميا حسب الأصول تطالبه بتأجيل اجتماع الهيئة العامة واليوم الانتخابي لبعد شهر رمضان الفضيل.

وأضاف أن مجلس النقابة بحث هذه العرائض التي تمثل طيفا واسعا من أطباء وطبيبات الأسنان المنتسبين للهيئة العامة ومن بين هذه العرائض المطالبة بالتأجيل ثلاثة عرائض مقدمة من ثلاثة مرشحين لمنصب نقيب أطباء الأسنان من أصل أربعة مرشحين للدورة الانتخابية ٢٠١٩-٢٠٢٢، كما ضمت هذه العرائض اسماء العديد من المرشحين المستقلين، والمرشحين ضمن القوائم الانتخابية، بالاضافة للعديد من العرائض المقدمة من أطباء أسنان في محافظات المملكة وكلها تجمع على ضرورة التأجيل.

ووفق الناطق الإعلامي، فإنه من المعلوم ان قرار تأجيل موعد الهيئة العامة واليوم الانتخابي هو من صلاحيات وزير الصحة استنادا للمادة ٣٧ من قانون نقابة اطباء الاسنان وقد تأجلت آخر انتخابات صادفت في شهر رمضان لأطباء الأسنان وفقا لهذه المادة.

وقال إنه وباعتبار ان مجلس نقابة اطباء الاسنان هو الجهة صاحبة الولاية والممثل الشرعي والوحيد للهيئة العامة وجميع اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية، فإن مقدمي هذه العرائض ناشدوا المجلس بالتعبير عن ارادتهم ورغبتهم في التأجيل عبر مخاطبة وزير الصحة.