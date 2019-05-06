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نقابة الأطباء الأردنية تدين العدوان على غزة

منذ 3 ساعات

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الغد- أدانت نقابة الأطباء الأردنية العدوان الصهيوني الغاشم على اهل غزة وقالت في بيان لها ” ان قتل الاطفال والنساء والشيوخ وتدمير المباني السكنية والبنية التحتية في غزة يمثل جريمة حرب وعملية ابادة جماعية كما وتدين النقابة صمت وتخاذل المجتمع الدولي حيال تلك المجازة وهذه الابادة الجماعية”.

وحيّت نقابة الأطباء الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في غزة، وأكدت عن عميق تقديرها للمقاومة التي لقنت العدو الصهيوني درسا بالصمود والقتال دفاعا عن الارض.

ودعت النقابة كل ابناء الامة الالتفاف حول غزة ومقاومتها وضرورة دعم اهلنا هناك وبكل وسائل الصمود .

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