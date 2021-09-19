نقابة الأطباء: البعض يعتقد أن الطبيب معصوم عن الخطأ

عمان- الغد- أصدرت نقابة الأطباء اليوم الأحد، بياناً استنكرت فيه الهجمة الاعلامية التي أثيرت حول الأخطاء الطبية.

وقالت النقابة في بيان إن “الطب في المملكة قد وصل الى مستوى رفيع وأن ما يتم نشره فيه تجاوز للحدود وتغول على الأطباء وسمعتهم فالطبيب قبل كل شيء هو إنسان ومفهوم الخطأ الطبي اصبح لدى البعض هو الاعتقاد بالمبدأ الخاطئ – أن الطبيب معصوم ولا يخطئ كأي إنسان آخر-“.

وأضاف البيان: “إلا أن تضخيم الأخطاء من غير وعي ومعرفة يؤدي الى فوضى وتحامل على الجسم الطبي غير مبني على أسس وحقائق علمية سليمة كما أنه ليس من الانصاف تجاهل منجزات الطبيب الأردني الذي سخر نفسه في خدمة المواطن وحمايته ورعايته وتقديم الخدمة الصحية له على أكمل وجه على مدار الساعة وفي كل المواقع القريبة والنائية”.

وتابع: “خير دليل على ذلك ما اثبته اطباؤنا في مواجهة جائحة كورونا حيث أثبت الطبيب الأردني مهنية وجهوزية عالية ولم يتوانى عن تقديم الخدمة المثلى لجميع المرضى مسجلًا نموذج يشار له بالبنان في القيام بواجباته باخلاص للحفاظ على صحة وسلامة المواطن؛ الى ان قدم شهيدا تلو الشهيد من شهداء الواجب الذي سقطو اثناء تأديتهم عملهم المهني حيث فاق عددهم الخميسن طبيبا رحمهم الله، في المقابل نجد عند حدوث اية واقعة لشبهة خطا طبي تقابل بهالة إعلامية جوفاء تسيء للطبيب وتنسف جهودهم ونجاحاتهم ودورهم الوطني، والمؤسف أن يتم التطرق إعلاميا لتلك الحوادث قبل التحقيق في الشكاوى والبت فيها “.

وقالت النقابة إن “الاخطاء الطبية في الأردن لا تتجاوز بأي حال من الأحوال النسبة العالمية المتعارف عليها بل هي أقل من ذلك بكثير، فكما يحق لنا ان نعتز ونفخر بالمستوى الطبي المرموق لبلدنا العزيز، علينا ان نستمر في المحافظة على القطاع الطبي وفي تصويب الخطأ ان وجد وان الواجب على اي مواطن ان يتقدم بملاحظاته وشكواه من خلال القنوات الرسمية المختصة بالتحقيق في الشكاوى الطبية من خلال وزارة الصحة او نقابة الاطباء الاردنية “.

واضافت النقابة أنها تتمنى على الجميع توخي الدقة والموضوعية فالطبيب يقدم عصارة فكره وعلمه لخدمة المواطن. وحق التقاضي مكفول للجميع ، ان نقابة الاطباء تقوم بواجبها على أكمل وجه فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة من المواطنين فقانون النقابة راعى ان يكون هنالك فصل خاص بحقوق المريض وكذلك فصل محدد عن سر المهنة والعلاقة بين الأطباء إضافة للسلطة التأديبية ولجان الشكاوى التي تنظر في الشكاوى المقدمة من المرضى بحق الأطباء .

وشددت على أنها لا تزال تقوم بدورها في هذا المجال فلجان الشكاوي هي لجان خبرة محايدة تقدم لمجلس النقابة التحقيق الكامل مشفوعاً برأي الخبراء وتوصيات اللجنة ومجلس النقابة هو صاحب الولاية في اصدار القرار إما بحفظ الشكوى إن تبين عدم وجود خطأ طبي او تحويلها لمجلس التأديب في حال ثبوت الخطأ الطبي .