نقابة الأطباء تعلن تسليمأراضي الكمشة لمنتسبيها قريبا

عمان- الغد- أعلنت نقابة الأطباء الأردنية إلى اطبائها عن الانتهاء من كافة معاملات اراضي الكمشة والعمل على اجراءات تسليمها لاصحابها من الاطباء في القريب العاجل.

وثمن مجلس النقابة كل من ساهم بحل مشكله أراضي الكمشه والعمل على تذليل العقبات، التي كانت عالقة منذ عام ٢٠١٥ ولاسيما وزارة البلديات ومجلس بلدية بيرين على تعاونهما الكامل ودعمهما لاتمام المعاملات اللازمة خلال الاشهر الثلاث الاخيرة.