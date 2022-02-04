نقابة الأطباء عن فيديو متداول: لا تنشروه.. والتحقيق جار

طلبت نقابة الأطباء عدم إعادة تداول فيديو لشخص يتهم طبيبا أردنيا بالقيام بإجراءات مغلوطة و غير مهنية.

وقال مجلس تسيير مهام نقابة الأطباء الأردنية في بيان له إن تمرير مثل هذا الفيديو و بهذه السرعة القصوى لأهداف و مصالح تضر بالسمعة الماسية للطب في الاردن و تسعى الى تخفيض اسهم التميز الطبي الأردني في المنطقة وتستهدف ضرب السياحة العلاجية وتاليا نص البيان:

نداء لكافة الطبيبات و الاطباء و المواطنين بعدم اعادة تدوير الفيديو المتداول عن قصة شخص يتهم طبيبا اردنيا بالقيام باجراءات مغلوطة و غير مهنية( وهذا غير مؤكد و يبدو كيدي لكل من يعرف اسس الطب و مبادئه) و يشير الى تكلفة باهظة لم يتم التحقق منها بعد

اخواتي و اخواني ان في تمرير مثل هذا الفيديو و بهذه السرعة القصوى لاهداف و مصالح تضر بالسمعة الماسية للطب في الاردن و تسعى الى تخفيض اسهم التميز الطبي الاردني في المنطقة و تستهدف ضرب السياحة العلاجية الاردنية التي باتت مصدر دخل قومي لكافة القطاعات السياحية و الخدمية قبل الطب في بلدنا الحبيب

ان الحق سيأخذ مجراه و التحقيق جارٍ على كافة المستويات لمعرفة الحقيقة و انصاف الطرف المظلوم

لذا والى حينه فأننا نعول على وعي المواطنين و الزملاء لحماية سمعة الاردن و توخي الحذر من الاخطار المترتبة على تدوير و تداول مثل هذه الفيديوهات المسيئة

و دمتم ذخرا لوطن يستحق منكم الذود عن شموخه و الارتقاء به على كافة الاصعدة

مجلس تسيير مهام نقابة الاطباء الاردنية

الناطق الاعلامي/ د. ميسم عكروش