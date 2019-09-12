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“نقابة الأطباء”: لا صحة لأرقام نظام الحوافز المتداول.. والنقاش مستمر

منذ ساعتين

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الغد- عقد في وزارة الصحة صباح هذا اليوم اجتماعا بين وزير الصحة وبين مندوبين من مجلس نقابة الاطباء وبحضور رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب.

وقد جاء هذا الاجتماع استكمالا لجولة المحادثات وللقاء السابق الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي بين وزير الصحة ومجلس النقابة والذي تم فيه مناقشة مجموعة من التعديلات المطلوبة على نظام الحوافز المقترح حيث تم الاتفاق على استكمال هذه المحادثات يوم الاحد المقبل وبحضور نقيب الاطباء.

ونؤكد انه لا صحة لاية معلومات تتعلق بأرقام محددة في نظام الحوافز وان النقاش ما زال مستمرا حولها للوصول لحلول تحقق مطالب الاطباء وان مجلس النقابة لا يتحمل مسؤولية اية تصريح غير صادر عنه.

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