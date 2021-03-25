نقابة الألبسة تطالب بتأجيل القروض التجارية

عمان- الغد- طالبت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية الجهات المعنية بالعمل على تأجيل القروض التجارية، وبخاصة تلك الأكثر تضرراً من جائحة فيروس كورونا لشهري آذار ونيسان من العام الحالي، أسوة بقرار تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر رمضان المبارك.

وأكدت النقابة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع تجارة الألبسة والأقمشة والأحذية وبعض القطاعات التي صنفت بالأكثر تضررا جراء جائحة كورونا ونتيجة للإغلاقات وأيام الحظر تعرض القطاع لموجة من الركود والتراجع الحاد في المبيعات والقدرة الشرائية لدى المواطنين وشح السيولة.

وأشارت النقابة إلى أن مطلبها يهدف لتمكين أصحاب المنشآت من تسديد التزاماتهم وتعزيز رأس المال التشغيلي مما يساهم في المحافظة على ديمومة عملهم وبقائهم داخل السوق والتخفيف من حدة الأزمة التي تتعرض لها القطاعات الأكثر تضررا.