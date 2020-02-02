“نقابة الألبسة”: لا علاقة بين فيروس كورونا والبضائع الصينية

عمان- الغد- أكدت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية أنه لا علاقة بين فيروس كورونا الذي انتشر في بعض المناطق في جمهورية الصين الشعبية والبضائع المستوردة منها.

وأثبتت الدراسات العلمية أن الفيروس لا ينتقل من الإنسان أو الحيوان المصاب الى إنسان اخر إلا عبر وسيط أو مضيف من خلال الجهاز التنفسي وأن الفيروس لا يعيش أكثر من ساعات على الأسطح غير الحية، وبالتالي فإن البضائع المشحونة من ألبسة و أحذية منذ أشهر من الصين سليمة تماما وليس لها علاقة بهذا الفايروس.

وطالبت النقابة بعدم اطلاق الشائعات حول هذا الموضوع وتركه لأصحاب العلم المختصين، حيث أن اطلاق مثل هذه الشائعات والخرافات يضر بالمصلحة العامة.

وبينت النقابة أن مستوردات الأردن من الصين سنويا تتجاوز الأربعة مليار دولار حيث تشكل ما نسبته 18% من حجم المستوردات العامة وأن هذه المستوردات تشمل سلع كثيرة منها الملابس والأثاث والمواد الأولية والمواد الكهربائية ومواد غذائية ومواد طبية وغيرها من السلع الأخرى ويعد الصين ثالث أكبر شريك تجاري مع الأردن.

وأخيرا دعت النقابة الجهات الحكومية والخاصة للتعاون والتنسيق فيما بينها وخاصة دائرة الجمارك العامة ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء وميناء حاويات العقبة والغرف التجارية ونقابات أصحاب العمل وغيرها من الجهات للتخفيف من الأثار السلبية التي قد تظهر نتيجة الأوضاع القائمة بالصين حاليا.