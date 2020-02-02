نقابة الألبسة: مستورداتنا من الصين تمت قبل الإعلان عن كورونا

عمان- الغد- اكدت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية، ان مستوردات الاردن من الالبسة والاحذية من الصين التي دخلت السوق المحلية او تلك التي ما زالت في طريق الشحن تم التعاقد عليها قبل الاعلان عن فيروس “كورونا”.

وشددت النقابة في بيان اليوم الاحد، على ان البضائع المشحونة من الصين إلى الاردن من الالبسة او الاحذية او تلك التي وصلت سليمة تماما وليس لها علاقة بفيروس “كورونا”، مؤكدة ان فترة وصول الحاوية بعد خروجها من الصين حتى وصولها الاردن تستغرق شهرا كاملا.

وبحسب النقابة يستورد الاردن ما يقارب 60 بالمئة من احتياجاته من الالبسة والاحذية من الصين والباقي من دول اخرى.

وقالت: إن الدراسات أثبتت ان فيروس “كورونا” لا ينتقل من الإنسان أو الحيوان المصاب إلى إنسان آخر الا عبر وسيط أو مضيف من خلال الجهاز التنفسي ولا يعيش الا لساعات على الأسطح غير الحية، مطالبة بعدم اطلاق الشائعات حول هذا الموضوع وتركه للمختصين بسبب انه يضر بالمصلحة العامة.

واضافت، أن مستوردات الأردن من الصين سنويا تتجاوز 4 مليارات دولار تشكل ما نسبته 18 بالمئة من حجم مستوردات المملكة الكلية وتشمل بضائع عديدة، بينها الالبسة والاحذية والمواد الأولية والكهربائية والغذائية والطبية وغيرها الكثير.