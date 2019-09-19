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نقابة الأطباء تجمد إجراءاتها التصعيدية

منذ 3 ساعات

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عمان- الغد- أعلنت نقابة الأطباء عن تجميد جميع إجراءاتها التصعيدية، لإتاحة الفرصة لتنفيذ الصيغة النهائية لنظام الحوافز، الموقع مع وزارة الصحة اليوم.
وقالت نقابة الأطباء، في بيان لها اليوم، إن “وزير الصحة أبدى في اجتماع مع مجلس النقابة إيجابية عالية في الموافقة على مطالب الأطباء العاملين في وزارة الصحة، وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمة والكوادر الصحية وتحسين بيئة العمل”.
واضافت النقابة أنه بناء على ذلك تم التوقيع على الصيغة النهائية المعدلة لنظام الحوافز.

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