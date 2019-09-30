نقابة الاطباء تطلق حملة “عطاؤكم بلسم لجراحهم”

عمان – الغد – تطلق نقابة الاطباء وأطباء من أجل القدس بالتعاون مع حياة اف ام صباح يوم غد الثلاثاء “حملة عطاؤكم بلسم لجراحهم ” والتي تهدف لجمع تبرعات لصالح القطاع الصحي في القدس ودعم القطاع الطبي الفلسطيني ومعالجة الجرحى من أبناء مدينة القدس وكافة المحافظات الفلسطينية ..

وتبدأ مجريات الحملة اعتبارا من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى منتصف الليل حيث سيتمكن الاف المرضى والمصابين من أبناء مدينة القدس وفلسطين من الحصول على الرعاية الطبية والصحية وكذلك الأدوية والاجهزة التي يعانون من عدم توافرها ومنع سلطات الاحتلال من حصولهم عليها الا بمقابل مالي كبير ان وجدت.

و تهدف الحملة إلى القيام باقل الواجب لصالح دعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس وفلسطين في ظل تعدي الاحتلال على أدنى متطلبات الإنسانية العلاجية حيث نسعى من خلالكم لدعم القطاع الصحي في القدس بكوادره الطبية المرابطة في خدمة شعبها والتخفيف من ويلاته وجراحاته في مواجهة العدوان من خلال دعم الخيرين من أبناء الاردن الذين قدموا الغالي والنفيس لأجل فلسطين عامة والقدس على وجه الخصوص حيث سنتلقى دعمكم من خلال التبرع المباشر على حساب رقم 1727089

داخل الاردن البنك الإسلامي الأردني وخارجياً من خلال رقم الآيبان

JO 03 J IBA00200017270895110400006

او من خلال الاتصال على هواتف البرنامج

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