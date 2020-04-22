“نقابة البصريات” تطالب بالسماح بعمل القطاع والبيع المباشر

عمان- الغد- طلبت النقابة العامة لمهن البصريات الأردنية من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالسماح بإعادة عمل قطاع البصريات والبيع المباشر ضمن معاير واسس السلامة العامة، وذلك وفق بيان للنقابة اليوم الأربعاء.

وفيما يأتي نص البيان الصادر عن النقابة العامة لمهن البصريات الاردنية:

تشكر النقابة العامة لمهن البصريات الاردنية الجهود الجبارة التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة و التموين ممثلة بالدكتور طارق الحموري وأمين عام الوزارة يوسف الشمالي وكافة العاملين بالوزارة بادارة الازمة وضبط الأسواق والقطاع التجاري.

وتصرح النقابة العامة لمهن البصريات الاردنية بأنها الجهة الرسمية الوحيدة التي تمثل مراكز البصريات حسب نظام مزوالة المهنة.

وأن اَي جهة اخرى من جمعيات اوشركات خاصة لا تمثل الا ذاتها ولا تمثل رأي قطاع البصريات.

وقد قامت النقابة بالطلب من وزارة الصناعة والتجارة بالسماح باعادة عمل قطاع البصريات والبيع المباشر ضمن معاير واسس السلامة العامة والموصى بها من لجنة ادارة الازمات ونجدد طلبنا بالموافقة باعادة عمل مراكز البصريات بشكل كامل اسوة بكثير من القطاعات التي تتعامل مع المواطنين بشكل مباشر ومؤكدين على الإلتزام بتعليمات السلامة العامة.

كما نؤكد في هذا الصدد على التعاون والتشاركية والتنسيق المستمرمع وزارة الصناعة و التجارة والتموين لخدمة قطاعنا وكافة العاملين فيه

النقابة العامة لمهن البصريات الاردنية

النقيب هيثم المومني