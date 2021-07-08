“نقابة التخليص” تثمن جولات الخصاونة على المراكز الجمركية

عمان- الغد- ثمن نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، جولات وزيارات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على المراكز الجمركية، مؤكدا أهميتها للاطلاع على واقع التحديات والقضايا ومعالجتها بشكل سريع.

وأكد أبو عاقولة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن توجيهات رئيس الوزراء بضرورة تسهيل انسياب البضائع الصادرة والواردة والمارة بطريق الترانزيت عبر الأراضي الأردنية والإسراع باتخاذ الإجراءات، مثمنا قراره بإلغاء العمل بنظام لـ “الباك تو باك” بأسرع فترة ممكنة دون المساس بالاعتبارات المرتبطة بالاشتراطات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وطالب أبو عاقولة أن يكون قرار الإلغاء اختياريا للشركات وغير ملزم لهم؛ نظرا لعدم حسم ملف رسوم المرور وقيمتها عن الشاحنات الأردنية التي تدخل الأراضي السورية وبالعكس للشاحنات السورية، لافتا إلى أن رسوم المرور مرتفعة، ما يزيد من أسعار البضائع الداخلة إلى الأراضي الأردنية أو التي تعبر من خلالها بالترانزيت.

وثمن أبو عاقولة القرارات الحكومية التي اتخذتها الحكومة نتيجة الزيارة الميدانية التي قام بها رئيس الوزراء والفريق الوزاري المرافق له وعلى رأسهم وزير الداخلية، والذي قرر إلغاء الموافقة الأمنية المسبقة للأردنيين الراغبين بالسفر إلى الجمهورية العربية السورية بناء على توجيهات رئيس الوزراء.

وشدد على ضرورة أن يكون قرار إلغاء العمل بنظام (باك تو باك) اختياريا للشركات؛ نظرا لارتفاع رسوم مرور الشاحنات وعدم قدرة الشاحنات الأردنية على دخول العديد من المناطق السورية، مبينا أن نظام (باك تو باك) يفي بالغرض في بعض الأحيان ويعالج عدم القدرة على وصول الشاحنات إلى المناطق السورية التي لا يمكن للشاحنات الأردنية الذهاب إليها وتمكن الشاحنات السورية الدخول للأراضي الأردنية بأقل تكلفة ممكنة.

وذكر أبو عاقولة أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الجهات الأمنية ودائرة الجمارك بمختلف المراكز لتسهيل عملية انسياب البضائع الداخلة للسوق المحلية.