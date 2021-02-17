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نقابة التجار تتوقع تزايد الإقبال على المواد الغذائية اليوم

منذ ساعة واحدة
مواد غذائية

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عمان- اكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، إن الإقبال على شراء المواد الغذائية والتموينية ارتفع في بعض المناطق،أمس الثلاثاءبنحو 30 بالمئة، بالتزامن مع تأثر المملكة بالظروف الجوية السائدة.

وأضاف الحاج توفيق في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الأربعاء، إنه رغم ارتفاع الإقبال، إلا أنه متراجع مقارنة بظروف جوية مماثلة خلال سنوات سابقة، عازيا ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، تزامنا مع انتصاف الشهر، وعدم وجود قرار بعطلة رسمية.

وتوقع الحاج توفيق أن يزداد الإقبال خلال اليوم الاربعاء بنحو معقول، دون أي تهافت، مؤكدا توفر المواد الغذائية.-(بترا)

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