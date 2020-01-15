نقابة التخليص تدعو لتسهيل نقل بضائع الترانزيت القادمة من سوريا

عمان – دعا نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة الجهات المعنية الى ضرورة تسهيل نقل بضائع الترانزيت المستوردة من سوريا والتي تمر من اراضي المملكة لصالح دول الخليج.

وقال ابو عاقولة في بيان صحفي اليوم الاربعاء، ان “النقابة تلقت شكاوى تجار من دول الخليج بتعطل البضائع التي يستوردونها من سوريا عبر الاردن وخاصة زيت الزيتون دون تحديد مبررات لذلك”، مشيرا الى “تعطيل مرور 12 شاحنة محملة بزيت الزيتون عبر معبر جابر الحدودي ولم يفرج عنها الا بعد مرور اسبوعين ما تسبب بخسائر كبيرة للتجار جراء تأخير تسليم البضائع وفقا للعقود المبرمة ودفع ارضيات بدل تأخير عن مكوث واعطال الشاحنات”.

واشار الى ان هذه الإجراءات تحمل شركات التخليص والتجار اعباء مالية كبيرة خصوصا وأن البضائع تكون بعهدة شركات التخليص ومرفقه جمركيا لحين خروج البضاعة من مركز جمرك العمري حسب الأصول.

وشد ابو عاقولة على اهمية تسهيل إجراءات تجارة الترانزيت المارة عبر الاراضي الأردنية لإنعاش وانقاذ شركات التخليص التي عانت خلال السنوات الماضية جراء اغلاق العديد من أسواق المنطقة.

ولفت الى ان إجمالي شركات التخليص العاملة فعليا في جمرك جابر 18 شركة من أصل 218 شركة مرخصة، مبينا ان هذا دليل كبير على تراجع حجم العمل والنشاط في جمرك جابر لنقل البضائع المارة بطريق الترانزيت عبر الاراضي الأردنية إلى دول المنطقة.

واكد ابو عاقولة ان قطاع التخليص يعتبر أحد أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه الشركات العاملة فيه. -(بترا)