نقابة التخليص تعفي منتسبيها من رسوم الاشتراك للعام الحالي

عمان – أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابوعاقولة انه نظرا للظروف التي يمر بها وطننا الحبيب بسبب جائحه فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك وتوجيهات الحكومة بتكاتف الجميع للخروج من هذه الأزمة قرر مجلس إدارة النقابة اليوم بإعفاء جميع شركات التخليص “الهيئة العامة ” المشتركة بالنقابة من رسوم الاشتراك للعام الحالي والتي يبلغ قيمتها حوالي مائة ألف دينار.

وأضاف ابو عاقولة ان أوضاع الشركات في ظل هذه الظروف صعبة جدا الامر الذي يتطلب منا جميعا التكاتف مع قطاع التخليص الذي تضرر سابقا جراء اغلاق الحدود السورية والعراقية مما انعكس بشكل سلبي على المراكز الآخرى، مشيرا إلى أن حجم العمل الحالي من الشركات لا يتجاوز ٢٠% من حجم العمل المعتاد جراء الاغلاقات العالمية.

وبين ابو عاقولة ان شركات التخليص والتي يبلغ عددها ٦٠٠ شركة تضم ما يزيد عن ١٠ آلاف عامل اردني الجنسية وبعدد فروع ما يزيد عن ٢٠٠٠ فرع.

وأشار ان رسوم تراخيص الشركات بشكل عام مرتفع جدا يصل من ٢٠٠٠ إلى ٥٠ الف دينار حسب فروع الشركة وقيمة كفالتها، مبينا أن عمولات والتأمينات البنكية مرتفعة جدا وهي تعتبر أعباء مالية كبيرة على هذه الشركات.