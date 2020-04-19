نقابة الحلي والمجوهرات بإربد تطالب بفتح المحال منعا للاستغلال

احمد التميمي

إربد – طالب نائب أمين سر النقابة العامة للحلي والمجوهرات فرع إربد عامر سمارة، السماح لمحال بيع الذهب بفتح أبوابها خلال الأيام المقبلة منعا لاستغلال حاجة المواطنين واضطرارهم لبيع المجوهرات بأسعار متدنية.

وأشار سمارة، إلى أن العديد من المواطنين يضطرون للبيع في الوقت الحالي دون معرفه أسعار الذهب في السوق المحلي وبالتالي هناك أشخاص يستغلون حاجة المواطن ويقومون بشراء الذهب بأسعار متدنية.

وحذر سماره الأشخاص الذين يقومون بشراء الذهب من عمليات الاحتيال ببيعهم ذهبا غير حقيقي، إضافة إلى أن أسعار الذهب في الوقت الحالي غير مستقرة وتشهد انخفاضا وارتفاعا كل يوم.

وأوضح أن فتح المحال سيحمي المواطن من أي استغلال، من خلال البيع بموجب فاتورة رسمية صادرة عن المحل وبالسعر الحقيقي المتداول في الأسواق.

ولفت إلى أن سعر غرام الذهب في الأسواق المحلية عيار 21 يباع في الوقت الحالي ب 34 دينارا ونصف الدينار، وهو مرتفع مقارنه بالأسعار التي كانت تباع قبل أزمة كورونا.

وأكد أن أسواق الذهاب شهدت حركة نشطه قبل أزمة كورونا بعد ارتفاع أسعاره ووصوله إلى 30 دينارا للغرام، حيث أقدم العديد منهم على بيع مدخراتهم بعد أن قاموا بشرائها خلال السنوات الماضية بسعر 24 دينارا للغرام.

وأشار إلى أن هناك مواطنين مضطرين لبيع بعض مدخراتهم من الذهب للإيفاء بالتزاماتهم وهؤلاء نسبتهم قليلة في ظل قيام المواطنين ببيعها قبل أزمة كورونا.

وأكد سماره انه في حال سمح لهم بفتح محالهم فأنهم سيلتزمون بإجراءات الصحة والسلامة العامة وانه في العادة أن محال الذهاب لا تشهد أي اكتظاظ للمواطنين.

ولفت إلى أن المئات من أصحاب محال المجوهرات في إربد تضرروا من الإغلاق لوجود التزامات شهرية مترتبة عليها كإيجارات ورواتب للموظفين.

وكان مواطنون في إربد اكدوا ان الظروف الحالية اضطرتهم إلى بيع مصاغات نسائهم لتسديد احتياجات أسرهم، بعد عدم تمكنهم من العمل في ظل ظروف أزمة كورونا وحالة حظر التجوال وإغلاق العديد من المحال التجارية.

وأشاروا إلى إنهم لا يخضعون لمظلة الضمان الاجتماعي، لعدم قدرتهم على الالتزام بشكل شهري للمبالغ المترتبة عليهم، مؤكدين أن أعمالهم تتوقف في فصل الشتاء أكثر من 5 أشهر وبالتالي وجدوا أنفسهم بلا أي مصدر دخل من أي جهة.

ويأملوا أن تشملهم المساعدات التي أعلنت عنها الحكومة، لافتين إلى إنهم تقدموا بطلبات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية للحصول على مساعدات حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم في ظل الظروف الراهنة وعدم قدرتهم للعودة عن العمل.