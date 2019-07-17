نقابة الصحفيين الأردنيين تدين هجمة الإدارة الأمريكية على شقيقتها الفلسطينية

عمّان – الغد- دان مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين في بيان صدر الأربعاء، الهجمة التي يشنها مستشار الرئيس الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات ، ضد شقيقتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين، على خلفية موقف الأخيرة رفضها لدعوة وجهها جرينبلات للصحفيين الفلسطينيين إلى البيت الأبيض، للاستماع إلى الموقف الأمريكي حيال ما بات يعرف”بصفقة القرن” .

وأكدت نقابة الصحفيين، أن تصريحات المسؤول الأمريكي، وتغريداته الهجومية على نقابة الصحفيين الفلسطينيين عبر حسابه الرسمي على تويتر، ما هي إلا ترسيخ لسياسة العنجهية الأمريكية ، ولمحاولاتها الفاشلة لتسويق صفقتها المشبوهة في المنطقة .

وشددت نقابة الصحفيين الأردنيين على دعمها والتفافها المطلق، حول نقابة الصحفيين الفلسطينيين، فيما استنكرت بشدة تغريدة جرينبلات التي قال فيها “لاشيء مثير للشك للاستماع إلى الخطة. تهديد الصحفيين الذين يفكرون في الحضور باعتبارهم متعاونين أمر سخيف”.

وأعادت نقابة الصحفيين الأردنيين التمسك بالموقف الرسمي الأردني الرافض “لصفقة القرن” البائسة ، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والتمسك بالثوابت التاريخية للقضية الفلسطينية.

وتدعو نقابة الصحفيين الأردنيين، وسائل الإعلام المحلية والعربية إلى التصدي “للخطاب العدواني” سواء الأمريكي أو الصهيوني الذي يحاول النيل من المواقف الوطنية العربية وحريات التعبير للأصوات الحرة العربية والفلسطينية في مواجهة صفقة القرن وغيرها من المبادرات المشبوهة لمصادرة حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.