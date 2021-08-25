نقابة الصحفيين ترفض أنظمة هيئة الإعلام الجديدة

موفق كمال

عمان- أكد القائم بأعمال النقيب الزميل ينال البرماوي، اليوم الأربعاء، رفض النقابة أي تضييق على المؤسسات الإعلامية وعلى الصحفيين.

وقال البرماوي، خلال لقاء مع أصحاب المواقع الإلكترونية، إن النقابة ترفض بشكل مطلق الأنظمة التي أرسلتها هيئة الإعلام لديوان الرأي والتشريع، مضيفا أن مدير الهيئة طارق ابو الراغب أبلغه بعدم البت بالأنظمة لحين التشاور مع النقابة.

وأشار البرماوي إلى أن النقابة ستتباحث مع هيئة الإعلام لمعاجلة جميع الاختلالات التشريعية المتعلقة بالاعلام بما فيها تمويل وسائل الإعلام.

وأكد أن المشكلة ليست بالإعلام إنما في مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أنه “لايستطيع احد المزاودة على الصحفيين في مواقفهم الوطنية”.

بدوره قال رئيس مركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور، إن جميع قوانين وانظمة الاعلام من سيء إلى أسوأ، معتبرا أنها تضيق على حرية الاعلام.

وأضاف منصور أن الهدف من الانظمة التضييق وملاحقة كل من يبث فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: “علينا المطالبة باصلاح ودعم الاعلام”.

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