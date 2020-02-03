نقابة الصحفيين تعلن عن سلسلة فعاليات رفضا لصفقة القرن

عمان – أعلنت نقابة الصحفيين، الاثنين، عزمها تنفيذ سلسلة من الفعاليات رفضاً لـ”صفقة القرن /خطة السلام الأميركية للسلام في الشرق الأوسط”.

وقالت النقابة في بيان، إن الفعاليات ستشمل؛ ندوات لشخصيات خبيرة في القانون الدولي لزيادة الوعي بأخطار هذه الصفقة، وموقف القانون الدولي والشرعية الدولية منها، وندوات لشخصيات سياسية توضح المعنى السياسي للصفقة والتداعيات الخطيرة المتصلة بها، وتقدم تصوراً للخطوات السياسية التي يفترض أن يتم اتباعها لإفشالها.

وأكدت النقابة في بيانها، أن هناك تنسيقاً كاملاً مع مجلس النقباء؛ لتوحيد الجهد النقابي والشعبي في مواجهة صفقة القرن.

ودعت النقابة منسبيها للمشاركة بالفعاليات التي تنظمها النقابات المهنية بهذا الشأن، مقدرة أي جهد أو مقترح يقدم من قبل أي عضو في الهيئة العامة وأهمية أن يتم ذلك بالتنسيق مع النقابة تعظيماً للفائدة وتوحيداً للجهود وتكاملها.

وكان مجلس النقباء أقر في وقت سابق اليوم، سلسلة من الفعاليات الكبرى في مجمع النقابات وفروعه، كما تقرر عقد فعالية باسم مجلس النقباء ومجمع النقابات في مقر نقابة المقاولين غداً الثلاثاء، وسيعقد مجلس النقباء لاحقاً اجتماعاً يقرر فيه بقية الفعاليات الرافضة لهذه الصفقة وأماكنها وطبيعتها.-(بترا)