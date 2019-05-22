نقابة الصحفيين تفصل 23 صحفيا

محمد الكيالي

عمان- قرر مجلس نقابة الصحفيين، إحالة 23 صحفيا إلى سجل الفاقدين لعضويتهم في الهيئة العامة وذلك لمخالفتهم لأحكام وشروط الانتساب وفق قانون النقابة.

وقال نقيب الصحفيين، الزميل راكان السعايدة، إن قرار المجلس، أمس، جاء بعد مناقشات مستفيضة لتقرير لجنة تدقيق العضوية لآخر دورتين قبل انتخاب المجلس الحالي، وتحديدا دورتي 2011-2014 و2014-2017.

وأشار السعايدة، في تصريح صحفي لـ”الغد”، إلى أن مجلس النقابة يعمل حاليا على إعداد ملف يتضمن مختلف الوثائق المتعلقة بقضية العضوية، حيث ولدى الانتهاء منه، سيتم رفعه لهيئة مكافحة الفساد، وذلك استنادا للطلب الذي تقدمت به الهيئة لدى مجلس النقابة بهذا الخصوص.

وأكد أنه يحق للزملاء “المفصولين”، اللجوء الى القضاء، وتقديم طعن لدى المحكمة الإدارية في القرار، مبينا أن مجلس النقابة يؤمن بأن القانون هو الفيصل بين الجميع.

وكانت لجنة تدقيق العضوية في النقابة، والتي يرأسها الزميل أحمد الحسبان، قد دققت ومنذ العام 2017، قانونية عضوية 351 زميلا وزميلة، انضموا للهيئة العامة في الدورتين التي سبقتا دورة المجلس الحالي، وانتهت بتقرر أشار إلى أن عضوية 195 زميلا وزميلة مستوفية للشروط النقابية، فيما لم يستكمل 31 آخرين مدة التدريب، و49 لم يستكملوا المعززات والوثائق المطلوبة إضافة إلى 13 صحفيا وصحفية لم يستكملوا مدة التدريب والمعززات.

بدوره، لفت نائب نقيب الصحفيين، الزميل ينال برماوي، إلى أن مجلس النقابة أمهل أكثر من 30 صحفيا وصحفية حتى الخامس عشر من حزيران (يونيو) المقبل، من أجل استكمال تقديم وثائقهم ومعززاتهم ليصار إلى احتسابهم من ضمن الزملاء المستوفين لشروط العضوية النقابية.

وأوضح برماوي، أن مجلس النقابة، سيلجأ بعد تاريخ المهلة المحدد، إلى إحالة أي زميل أو زميلة لم يقدم معززاته للمجلس إلى الفصل النهائي وبذلك يفقد مكانه في الهيئة العامة للنقابة.

وناشد البرماوي الزملاء للإسراع بتقديم وثائقهم ومعززاتهم المطلوبة، لتفادي اعتبارهم مفصولين من سجلات عضوية النقابة.

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