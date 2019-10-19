عمان- الغد- قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين الغاء قرار تعليق عضوية النقابة في الاتحاد العام للصحفيين العرب وذلك في جلسته المنعقدة الأربعاء الماضي .

وكان مجلس نقابة الصحفيين قرر في كانون الثاني عام 2017 تعليق عضوية النقابة في الاتحاد لتحفظه على بعض منهجيات عمل الاتحاد والمطالبة بتعديل أنظمته.

وقال بيان عن النقابة اليوم السبت أن الغاء القرار جاء لأسباب تدارسها مجلس النقابة مع رئيس الاتحاد/ نقيب الصحفيين العراقيين الأستاذ مؤيد اللامي خلال زيارته الأخيرة على رأس وفد من نقابة الصحفيين العراقيين الى عمان وكذلك تدارسها مع الزملاء رؤساء وممثلي النقابات العربية على مدار أكثر من عام وتمثلت بلقاءات النقيب الزميل راكان السعايدة مع عدد من رؤساء النقابات العربية على هامش اجتماعات تمت في تونس والمغرب، وكذلك لقاءات نائب النقيب الزميل ينال البرماوي مع رؤساء وممثلي النقابات العربية خلال انعقاد مؤتمر اتحاد الصحفيين الدولي في تونس هذا العام، اضافة الى الزيارة التي قام بها نقيب الصحفيين الفلسطينيين الزميل ناصر أبو بكر الى الأردن ولقائه مجلس النقابة .

واضأف البيان أن جميع تلك اللقاءات اشتملت على رغبة أكيدة وصادقة لعودة نقابة الصحفيين الأردنيين الى الاتحاد ولعب دورها الفاعل كما كانت على الدوام والعمل المشترك لتطوير وتجويد منظومة العمل فيها بالأخذ بالملاحظات التي أوردناها في رسالتنا السابقة بشأن قرار التعليق .

وذكر البيان ان نقابة الصحفيين الأردنيين تلقت بتاريخ 2019/9/29 كتابا من رئيس الاتحاد العربي ينقل فيه رغبة وأمنيات الأمانة العامة للاتحاد بالغاء قرار تعليق عضويتها في الاتحاد .

وقال المجلس “حرصا منا على تعزيز العمل العربي المشترك وفي ضوء الالتزام والحرص الجمعي لكافة النقابات والهيئات النقابية للصحفيين العرب بالعمل المشترك لتطوير وتعديل أنظمة الاتحاد وآليات العمل فيه بالطرق الأصولية والعملية خلال المؤتمر العام للاتحاد الذي سيعقد العام المقبل ان شاء الله تعالى فقد تم اتخاذ قرار العودة الى الاتحاد والغاء تعليق عضوية نقابتنا فيه”.

وأضاف المجلس “في هذا السياق سنبدأ ان شاء الله تعالى في نقابة الصحفيين التنسيق والتشاور مع رئاسة الاتحاد وجميع الهيئات التمثيلية للصحفيين العرب من نقابات وجمعيات واتحادات وغيرها بدراسة التشريعات التي تحكم عمل الاتحاد والعمل على تعديلها خلال المؤتمر العام للاتحاد بما يعزز عمل الاتحاد وجعله أكثر قدرة على خدمة الأهداف والمبادئ التي أنشئ من أجلها وخاصة دعم ومساندة الحريات في العالم العربي وتمكين الصحفيين وكسر القيود التي تحد من تأديتهم لرسالتهم على الوجه الأمثل والارتقاء ببرامج التدريب والمهارات وأهمية التشبيك بين النقابات العربية لتحقيق هذه الأهداف وغيرها” .

وختم مجلس النقابة بيانه بالقول “نتطلع في نقابة الصحفيين الأردنيين لغد مشرق لامتنا العربية والاعلام العربي بقيادة اتحاد قادر باذن الله على التعاطي مع متطلبات المرحلة ويفرض واقعا جديدا في المشهد الأعلامي العربي بشكل عام”.

ووجه مجلس النقابة الشكر الى جميع الجهود التي بذلت من قبل رئاسة الاتحاد وأمانته العامة ونقباء الصحفيين ورؤساء الاتحاد والجمعيات الصحفية العربية والتي كان لها الاثر في اتخاذ القرار وعودة النقابة الى الاتحاد.

وخاطبت النقابة الاتحاد العام للصحفيين العرب رسميا بالقرار والذي تضمن تأكيد المضامين التي وردت في البيان.