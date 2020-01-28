نقابة الصحفيين: خطة ترامب للسلام هراء وسياسة غطرسة

عمان-الغد– أصدر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين مساء الثلاثاء بيان ثمن فيه الموقف الحازم لجلالة الملك عبدالله الثاني من أي مشروع تسوية للقضية الفلسطينية لا يستند الى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تضمن حق الشعب الفلسطيني المناضل في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

وعبر المجلس عن اشمئزازه من انحياز الإدارة الأمريكية الأعمى في خدمة المشروع الصهيوني الذي يخرق كل يوم المواثيق و المعاهدات الدولية ويمارس سياسة الغطرسة و العنصرية بشكل يسيء إلى الإنسانية جمعاء.

وأكد مجلس نقابة الصحفيين إن ما طرحه الرئيس الأميركي اليوم تحت مسمى “خطة سلام” لا يمكن وصفه إلا بالهراء الذي تدير فيه الولايات المتحدة ظهرها للقوانين الدولية والقرارات الاممية وتنحاز فيه للطغيان والعدوان والعنصرية.

وجاء في البيان أيضا أن المجلس يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد وسيطاً مقبولا للعملية السلمية في ضوء هذا الانحياز السافر و الذي يخرج على كل الأعراف و المواثيق ويقوض جهود المجتمع الدولي في وضع أسس عادلة لحل الخلافات الدولية وإنصاف الشعوب المضطهدة.

وأكد المجلس على أن حق الشعب الفلسطيني على أرضه غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم وستبقى قضية فلسطين قضيتنا المركزية والاساسية جيلا بعد جيل وحتى يقضي الله وعده بالنصر و التحرير الذي نراه بإذن الله قريبا على الرغم من الحال المؤسف للأمة العربية من ضعف وتشتت وهوان.

ودعا مجلس نقابة الصحفيين كافة وسائل الاعلام الأردنية لدعم التفاف الاردنيين خلف قيادتهم الشجاعة وتأكيد الرفض التام لكل المشاريع المشبوهة.