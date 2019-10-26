صرف العائدات التقاعدية للصحفيين خلال الاسبوع الحالي

عمان-الغد – أعلن نائب نقيب الصحفيين، رئيس لجنة تصفية صندوق التقاعد لأعضاء النقابة المشتركين فيه، ينال البرماوي، انه سيتم الاعلان عن موعد صرف العائدات التقاعدية للزملاء المشتركين بصندوق التقاعد يوم غد الاحد، مشيرا إلى ان الصرف سيكون هذا الاسبوع من خلال بنك القاهرة عمان بجميع فروعه في المملكة بموجب اتفاق بين النقابة والبنك بهذا الخصوص.

واعلن البرماوي في تصريح صحفي اليوم، عن تأجيل اجتماع لجنة التصفية الذي كان مقررا اليوم السبت الى يوم غد الاحد.

ويأتي ذلك لاستكمال اجراءات التصفية واستخراج الكشوفات النهائية بعد تدقيقها من مدقق الحسابات القانوني للنقابة وبعدما تم ادخال بعض التعديلات بناء على طلب عدد من الزملاء اجراء مقاصة بين مستحقاتهم التقاعدية والتزامات مالية مترتبة عليهم للنقابة والمصادقة على الكشوفات وتوقيعها حسب الأصول.