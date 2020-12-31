نقابة الصحفيين: لجنة فنية لدراسة استثمار أرض الزرقاء

عمان- قرر مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة الزميل راكان السعايدة ، تشكيل لجنة فنية برئاسة نائب النقيب ينال البرماوي ومدير النقابة وفيق عابدين والمستشار القانوني للنقابة المحامي محمود قطيشات، لدراسة العطاءات المقدمة لاستثمار أرض النقابة في الزرقاء لإقامة نادي.

ودعا المجلس، الزملاء في الهيئة العامة للنقابة للتنسيق مع النقابة بشأن أية معاملات يقترح إقامتها مع النقابة وذلك تحقيقا للصالح العام وخدمة قضايا الزملاء والتعامل معها بشكل مؤسسي.

واكد المجلس، أهمية تكثيف الاتصالات مع السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن توقيف وحبس الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر وتعديل التشريعات بما يضمن عدم عرض الصحفيين على المحاكم غير المدنية وعدم التوقيف المسبق في قضايا المطبوعات والنشر .

بترا