نقابة العاملين في المناجم والتعدين تتبرع بمبلغ 250 الف دينار لصندوق “همة وطن”

عمان – تبرعت النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية، بإقتطاع يوم عمل من جميع موظفي الشركات المنضوية تحت ظل النقابة، وهي شركة مناجم الفوسفات، والبوتاس العربية، جفكو، الهندية الأردنية، الأسمدة اليابانية الأردنية، وشركات الحديد، وتوريد مبلغ الاقتطاع المقدر بـ 250 ألف دينار الى صندوق “همة وطن”.

وأكدت النقابة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذا التبرع هو مساهمة رمزية من عمال المناجم والتعدين، وتكاتفا وتعاضدا لحماية الوطن وإقتصاده، والوقوف في جانب عمال المياومة ممن تقطعت بهم السبل.

وأشارت النقابة الى أنها قامت بالسابق بالتبرع من صندوقها الخاص إلى صندوق وزارة الصحة بمبلغ 15 الف دينار أردني، مساهمة منها لدعم جهود القطاع الصحي.-(بترا)