نقابة اللاعبين تمنح دي بروين جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

لندن – نال البلجيكي كيفن دي بروين جائزة أفضل لاعب في الموسم من نقابة اللاعبين في إنجلترا، والتي يصوت فيها اللاعبون أنفسهم.

وتفوق نجم مانشستر سيتي على كل من فيرخيل فان دايك وترنت ألكسندر أرنولد وساديو ماني وجوردان هندرسون من ليفربول، وزميله في الفريق رحيم سترلينج.

وقال دي بروين “أن يصوت زملاؤك ومنافسوك لصالحك أمر لا يصدق. ربما يكون من الغريب أن أكون أول من يفوز بها من السيتي، مع الأخذ في الاعتبار عدد اللاعبين الرائعين الذين مروا من هنا”.

وصنع البلجيكي، الذي يتواجد حاليا مع منتخب بلاده، 20 هدفا وأحرز 13 أخرى لصالح فريقه الإنجليزي الذي أنهى الموسم وصيفا لبطل الدوري ليفربول.

كما فاز ألكسندر أرنولد بجائزة أفضل لاعب صاعد، متفوقا على ماركوس راشفورد وميسون جرينوود مهاجمي مانشستر يونايتد وتامي أبراهام مهاجم تشيلسي وزميله ولاعب خط الوسط ميسون ماونت، وكذلك بوكايو ساكا لاعب أرسنال.

بالمثل، فازت بيث إنجلاند لاعبة تشيلسي، بجائزة أفضل لاعبة في الموسم المنصرم بعد أن ساهمت في تتويج فريقها بالبريميير ليج وكأس الرابطة. – (إفي)