“نقابة المحروقات” تتوقف عن شراء اسطوانات الغاز من مصفاة البترول

الغد- اعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات التوقف عن شراء اسطوانات الغاز من محطات البيع التابعة لشركة مصفاة البترول الاردنية وذلك من تاريخ 23/11/2019 ولغاية تحقيق كافة المطالب التي نشرتها النقابة.

وجاء في البيان أن نقابة المحروقات اصدرت بالاجماع هذا القرار احتجاجا على اعطاء الحكومة ترخيص لبعض الشركات الكبرى لتعبئة اسطوانات غاز بلاستيكية.

وقالت النقابة في بيان صادر عنها إن اعطاء رخص لهذه الشركات سيؤدي إلى استحواذها على القطاع بطريقة أو باخرى، كما سيؤدي إلى اهدار ملايين اسطوانات الغاز المعدنية ، وان الترخيص لمثل هذه الشركات يؤثر على المحطات حاليا والتي تم صرف ملايين الدنانير لانشائها.