أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“نقابة المحروقات” تتوقف عن شراء اسطوانات الغاز من مصفاة البترول

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الغد- اعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات التوقف عن شراء اسطوانات الغاز من محطات البيع التابعة لشركة مصفاة البترول الاردنية وذلك من تاريخ 23/11/2019 ولغاية تحقيق كافة المطالب التي نشرتها النقابة.

وجاء في البيان أن نقابة المحروقات اصدرت بالاجماع هذا القرار احتجاجا على اعطاء الحكومة ترخيص لبعض الشركات الكبرى لتعبئة اسطوانات غاز بلاستيكية.

وقالت النقابة في بيان صادر عنها إن اعطاء رخص لهذه الشركات سيؤدي إلى استحواذها على القطاع بطريقة أو باخرى، كما سيؤدي إلى اهدار ملايين اسطوانات الغاز المعدنية ، وان الترخيص لمثل هذه الشركات يؤثر على المحطات حاليا والتي تم صرف ملايين الدنانير لانشائها.

مقالات ذات صلة

بتوجيهات ملكية.. نقل أردني تعرض لحادث سير في ماليزيا إلى المدينة الطبية

منذ 44 دقيقة
شغب الملاعب يطل من جديد في مصر

حماد: سنتعامل بحزم مع شغب الملاعب

منذ 58 دقيقة

5 رياديات أردنيات يحصدن الفوز في أكبر تجمع للنساء بأميركا

منذ ساعة واحدة

أوقات الدوام الشتوي لحدائق الحسين

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock