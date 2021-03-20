نقابة المطاعم: ارتفاع اسعار الزيوت يؤثر على الكلف التشغلية

احمد التميمي

اربد – قال نقيب اصحاب المطاعم والحوليات في اقليم الشمال عماد المحمود ان ارتفاع الزيوت النباتية الى ارقام قياسية منذ بداية العام الحالي سيؤثر سلبا على الكلفة التشغيلية للمطاعم التي تستخدم مادة الزيت بشكل اساسي في جميع منتاجاتها.

واكد المحمود ان حالة الركود التي تشهدها الاسواق دفعت بالعديد من المطاعم الى عدم رفع اسعارها بالرغم من الاستهلاك الكبير لمادة الزيت، لافتا الى ان الاسعار ارتفعت منذ بداية العام الحالي بنسب كبيرة تجاوزت 50%.

واشار الى ان اصحاب المطاعم كانوا يشترون تنكة الزيت سعة 11 لتر بـ 13 دينار ارتفعت الى 18 دينار، مؤكدا ان المطاعم تستهلك يوميا تنكتين من الزيت ، مما سيزيد من معاناة اصحاب المطاعم.

ودعا المحمود الى ضرورة الغاء كافة الرسوم والضرائب المفروضة على مادة الزيت من اجل انخفاض اسعارها في ظل ارتفاع الاسعار في بلد المنشا حتى يتمكن اصحاب المطاعم من الاستمرار وعدم اللجوء الى رفع الاسعار.