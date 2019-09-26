“نقابة المعلمين”: الإضراب مستمر الأسبوع القادم

عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي في نقابة المعلمين الأردنيين، نور الدين نديم، إن إضراب المعلمين مستمر للأسبوع القادم، وسيبقى متواصلا لحين تحقيق مطالب المعلمين.

وأضاف نديم: “أن الفريق الحكومي الفني الذي حضر إلى مقر النقابة اليوم انقلب على اتفاقه مع النقابة، وبدأ يساوم على فكّ الإضراب مقابل إعادة المعلمات اللاتي جرى نقلهن من مدارسهن، بالرغم من الاتفاق بالأمس على إعادتهن دون قيد أو شرط، وقبل بدء أي حوار”.

ولفت نديم إلى أن أبواب النقابة ستظلّ مفتوحة للحوار مع الحكومة بعد إعادة المعلمات.

جاء ذلك عقب ما أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ان الفريق الوزاري المعني بمتابعة ملف اضراب نقابة المعلمين يتحاور مع مجلس النقابة حول ارقام محددة، تنعكس بشكل مباشر على رواتب المعلمين بجميع تصنيفاتهم، سواء كان معلما مساعدا او معلما اولا او معلما خبيرا، وتحفزهم على تحسين ادائهم التعليمي.

كما وأعلن انه وجّه الفريق الوزاري المعني ووزارة التربية والتعليم وكوادرها للعمل بشكل مكثف على مدى الــ 48 ساعة المقبلة، بهدف تسهيل عودة الطلبة الى المدارس الاسبوع القادم، والتي هي مسؤولية مشتركة بين المعلم والطالب وولي الامر والنقابة والحكومة.