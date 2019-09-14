عمان – الغد– أكد الناطق الإعلامي لـ ” نقابة المعلمين” نور الدين نديم أن ما صدر عن رئاسة الوزراء من بيان مخيب للآمال لا يرتقي لمستوى تطلعات والحد الأدنى لمطالب المعلمين.

وبين نديم في تصريح صحفي اليوم السبت، أن نقابة المعلمين عندما بادرت وتحدثت عن تطوير الأداء وتعزيز الأداء وتمنت تعميمه على جميع قطاعات المجتمع طالبنا الحكومة بخطوة إيجابية باعتراف بحق المعلمين في علاوة 50% على رواتب المعلمين الأساسية.

واوضح البيان أن رئاسة الوزراء تصر على تركيز تصريحاتها على المسار المهني فقط ولا يعترف بحق المعلم 50%، فهذا أمر مرفوض كليا.

واشار الى ان الإضراب قائم يوم غد الأحد على ماهو عليه دون تغير نتيجة لصدمة ميدان التربوي بهذه ردة الفعل.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد أكد في رسالة وجهها إلى الأسرة التربوية عبر صفحات رئاسة الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي، “أننا جميعنا مع المعلم في خندق الوطن تحت قيادة جلالة الملك المعظم، وجبهتنا الداخلية أنتم (المعلمون) صمام أمان لها”.

لقراءة الرسالة أنقر هنا: الرزاز يوجّه رسالة للأسرة التربوية