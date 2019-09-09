نقابة المعلمين تؤكد استعدادها للحوار “دون شروط مسبقة”

عمان- أكد الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم أن الجديد استعداد النقابة للجلوس على أي “طاولة حوار حقيقية من دون شروط من دون قواعد سوى قواعد وثوابتنا الوطنية”.

وأضاف في تصريحات إعلامية صباح اليوم الاثنين، نحن نطالب الحكومة أن لا تكون متعنتة في الرأي ومصرّة على موقفها، وربط العلاوة بالآداء، و”أن أفشلوا الإضراب ومن ثم نجلس معكم”.

وبين نديم : هناك ميدان محتقن وناس تشعر بأنه هيبتها وكرامتها مُست وتشعر بالاحتقان، وأضاف “الحكومة لم تقدم اعتذار للمعلمين لتهدئة الأجواء”، وطالب بتهدئة “الإعلام الرسمي والمنابر الإعلامية الرسمية”.

وأكد على أهمية أن تكون هناك خطوات، رافضا منع الصحافة من الدخول إلى المدارس من قبل وزارة التربية، كما رفض أن يقوم المعلمون بمنع وسائل الإعلام من التصوير.

ورفض أن يقوم أحدٌ بالتجييش وقال “إن التجييش من جميع الأطراف يمس بالسلم الأهلي ويجب أن نتحمل مسؤولياتنا الوطنية، فالمرحلة حساسه وخطيرة، وموضوع خلاف مهني آني لحظي أصبح يتحول لمسألة وطنية كبيرة ومسألة دولية وعالمية”.

وأضاف نديم “نحن نريد تطويق الأزمة بكل بساطة ولا يمكن تطويقها إلا بالحوار كما أمر جلالة الملك ونحن جاهزون للحوار”، وتساءل “هل هنالك داع لوساطة تجذب بين المعلم والوزارة لطاولة الحوار، مع تثمين وساطة النواب وجهود رئيس لجنة التربية في مجلس النواب مشكورة”.

وأكد على أهمية دور الإعلاميين الذين يجب أن يكون وسطاء وقال “هم مرآتنا للمجتمع ومرآة المجتمع لنا، فيجب أن يكون شريكاً لإيجاد الحلول”.

وختم حديثه “لا بد من التوصل لشيء مرضٍ”.