نقابة المعلمين تطلق مبادرة لمكافحة فيروس كورونا

عمان – الغد- أطلقت نقابة المعلمين الأردنيين اليوم مبادرة لمساندة ودعم المجهود الرسمي والوطني في مكافحة فيروس كورونا، وتهدف المبادرة التي حصلت “الغد” على نسخة منها إلى تشجيع المواطنين على البقاء في بيوتهم والتزام أوامر منع التجول والتيسير عليهم من خلال تأمين احتياجاتهم وهم في بيوتهم.

كما تهدف إلى توعية وتثقيف المواطنين للوقاية من المرض.

حيث خاطبت النقابة دولة رئيس الوزراء شاكرة جهود الحكومة في خدمة الوطن والمواطن وتقدمت بالمبادرة ايمانا منها بواجبها تجاه الوطن والمواطن، وادراكا لخطورة المرحلة.

وفيما يلي نص المبادرة

تهديكم نقابة المعلمين الاردنيين اطيب تحياتها وتشكر لكم جهدكم المتواصل في خدمة الوطن، وإيمانا منا بواجبنا تجاه الوطن وادراكنا لخطورة المرحلة، فإن خروج المواطنين يوم الثلاثاء المقبل- ان حدث – سوف يهدر كافة الجهود السابقة لمواجهة الفايروس ، وعليه فإننا نطرح عليكم مبادرة للحد من خروج المواطنين واختلاطهم وذلك بعكس الصورة بأن تذهب الفرق الى المواطنين في بيوتهم، وبحكم انتشار المعلمين في كلّ مدينة وقرية وبادية ومخيم فإننا جاهزون لتشكيل فرق الجوالة لخدمة المواطنين وتزويدهم بالأشياء الضرورية وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة من الأمن العام والدفاع المدني والجيش .

اهداف المبادرة :

دعم جهود الحكومة والدوائر المختصة والقوات المسلحة في الحفاظ على أمننا الصحي والمجتمع، تشجيع المواطنين على البقاء في بيوتهم والتزام أوامر حظر التجول.

التيسير والتسهيل على الناس من خلال تأمين احتياجاتهم ( الضرورية فقط) وهم في بيوتهم (خدمة التوصيل المجاني)، تقليل عدد المتجولين خارج بيوتهم من خلال الفرق التطوعية التي تلبي احتياجات الناس.

توعية وتثقيف المواطنين للوقاية من المرض.

وتعتمد المبادرة الآليات التالية :

١ – تقسيم المدن والقرى والتجمعات السكانية خدماتيا إلى مربعات وأحياء.

٢ – تشكل في كل حي لجنة خدمات من المعلمين والمؤازرين .

٣ – ترتبط لجان الخدمات في الأحياء بلجنة اللواء برئاسة المتصرف، والتي ترتبط بلجنة المحافظة برئاسة المحافظ ورؤساء الدوائر المعنية وفرع النقابة، والتي ترتبط بلجنة وزارية مصغرة تنسيقية لهذه الغاية في العاصمة يشاركها مجلس النقابة.

٤ – تقوم اللجان في الأحياء بتجهيز سيارات الجوالة التي ستعمل كمندوبي مبيعات للحاجات الضرورية المنصوص عليها مسبقا وبقرار من القيادة العامة للقوات المسلحة.

٥ – تقوم لجان الاحياء بالتواصل مع المخابز ومراكز التموين (استلام وتسليم) لتأمين احتياجات الناس في الاحياء.

٦ – بنفس الطريقة تقوم اللجان بتأمين الأدوية للمحتاجين من الصيدليات.

٧ – تحصين اللجان انفسها بكل ما يلزم من الاستعدادات الصحية للوقاية من العدوى.

٨ – تقوم اللجان ومن خلال السيارات المخصصة بالتجوال داخل الأحياء لتأمين الناس بالضروريات.

٩- توفير التصاريح اللازمة للجوالة.

دولة رئيس الوزراء الاكرم، أننا نعتقد جازمين ان خروج المواطنين يوم الثلاثاء القادم بأنفسهم سيفاقم الامور ويهدر كل الجهود المبذولة والمقدرة، وعليه فإن هذه المبادرة هامة جدا وهي محاولة جادة في لحظات دقيقة لتأخذ الإجراءات الحكومية مفاعيلها في مكافحة هذا الفايروس.

آملين سرعة الرد ليتسنى لنا تفعيل اللجان في الأحياء بالتعاون مع الجهات المختصة .