نقابة المعلمين: سنلجأ للقانون لتحصيل رواتب معلمي القطاع الخاص

آلاء مظهر

عمان- طالبت نقابة المعلمين الأردنيين الحكومة والأطراف ذات الصلة المبادرة الفورية لتحصيل حقوق المعلمين العاملين في القطاع الخاص كاملة غير منقوصة،مؤكدة إلى أنها ستلجأ بكل جهد للقانون وفي القضاء من أجل تحقيقها.

وقالت النقابة في بيان صحفي لها منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الحل كان مقترحا من قبلها منذ بداية الأزمة الصحية الراهنة غير أن أخطاء وتجاوزات حالت دون التعامل الجدي مع قضية المعلمين.

واوضحت النقابة انها ارسلت كتابا الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في 18 آذار (مارس) الماضى قدمت فيه مقترحا لحل اي إشكال في استلام رواتب المعلمين متمثلا في ان يتم منح المدارس الخاصة قروضا ميسرة من أجل الوفاء بالتزاماتها، وتواصلنا مرات عديدة مع وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي والوزراء المعنيون و رئيس الوزراء لمتابعة هذه القضية.

وبينت النقابة خلال متابعتها للموضوع ظهرت بعض الإشكالات منها: ان كثيرا من المدارس لم تف حق المعلم بالرواتب لعدة اشهر سبقت شهر آذار، اي قبل ازمة فيروس كورونا وهذا يؤشر على عدم التزام وزارة التربية والتعليم بقانونها الرقابي وعدم ايجاد ضمانات مالية على المؤسسة اثناء عملية الترخيص او تجديد الرخصة السنوية، اضافة لعدم وجود رقابة من قبل وزارة العمل بهذا الخصوص، بحسب البيان

وعبرت النقابة عن شكرها وتقديرها للمدارس التي وفّت بالتزاماتها تجاه المعلمين في القطاع الخاص من رواتب ومستحقات، كما واملت أن يكون هناك تعامل حازم وعاجل من قبل الحكومة لتأمين الرواتب والحقوق بشكل كامل

وحملت النقابة وزارة التربية والتعليم بالدرجة الأولى ثم وزارة العمل مسؤولياتهما تجاه حقوق المعلمين،لافتة إلى أن النقابة تقف مع تحصيل حقوق زملائها في القطاع الخاص كاملة غير منقوصة، وسنعمل بكل جهد في القانون وفي القضاء من أجل تحقيقها.

واشار البيان إلى ان ” القطاع الخاص وفر مئات الملايين على موازنة الدولة سنويا من خلال قيامها على خدمة اكثر من ٦٠٠ الف طالب وطالبة بالاضافة الى النهوض بما يزيد على ٣٠ الف معلم ومعلمة وعائلاتهم في القطاع الخاص، لذا تعين على الحكومة القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه هذا القطاع، ٱملين أن لا تتأخر رواتب شهر آذار كاملة غير منقوصة للزملاء والزميلات في القطاع الخاص اكثر من ذلك.

كما واثنت النقابة على الجهود التي تبذل والعطاء المستمر من أجل انجاح عملية التعليم عن بعد والتعاون مع منصات وزارة التربية والتعليم ومنصة اكاديمية نقابة المعلمين “مدرسة الأردن الإفتراضية ” وغيرها من المنصات خدمة لابنائنا الطلبة.

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