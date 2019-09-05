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نقابة المعلمين: محاولات لمنع إقامة الاعتصام

منذ ساعتين
مبنى نقابة المعلمين بعمان -(تصوير: ساهر قدارة)
مبنى نقابة المعلمين بعمان -(تصوير: ساهر قدارة)

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عمان- الغد- حمّلت نقابة المعلمين الحكومة المسؤولية الكاملة تجاه محاولات منع المعلمين من الوصول إلى عمان للمشاركة في الاعتصام، والتضييق عليهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين الأستاذ نور الدين نديم، في تصريح، إن الحكومة تتحمل كذلك مسؤولية أي تبعات تصعيدية، مؤكدا أن هذا التضييق يدفع المعلمين، الذين خرجوا اليوم للتعبير عن رأيهم، للتصعيد.

وأكد أن الوقفة الاحتجاجية للمعلمين قائمة في زمانها ومكانها اليوم عند الساعة 12 ظهرا أمام رئاسة الوزراء على الدوار الرابع، وأن ما يشاع عن تغيير مكانها، لا أساس له من الصحة.

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