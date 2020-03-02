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“نقابة المعلمين”: نطالب الحكومة بتوفير المستلزمات الوقائية اللازمة لحماية الطلاب والكادر

منذ ساعتين
الناطق باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم -ارشيفية
الناطق باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم -ارشيفية

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عمان-الغد- طالبت نقابة المعلمين الأردنيين الجميع بالتماسك والالتزام بتوجيهات أصحاب الاختصاص وتحري المعلومة من مصدرها خلال تصريح صحفي صادر عن الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين الأردنيين فيما يتعلق بفيروس كورونا.
وأضاف الناطق الإعلامي للوزارة أنه بحكم مسؤوليتنا الوطنية واستنادًا للمؤسسة الرسمية ولأن مكافحة ‎فيروس كورونا والوقاية منه لا يكون إلا بتكاتف جميع الجهات؛ فإن النقابة تعلن حالة الاستنفار في صفوف المعلمين، والبدء بحملات توعية وإجراءات وقائية ومتابعة حثيثة لأبنائنا ‎الطلبة ولمرافق المدرسة.

كما طالبت النقابة الحكومة بإعلان خطوات وقائية ملموسة داخل المدارس لمزيد من المحافظة على سلامة أبنائنا الطلبة، وتوفير المستلزمات الوقائية اللازمة كافة لحماية الطلاب والكادر التعليمي.

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