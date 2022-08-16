نقابة المقاولين تستأنف عقد امتحان الجاهزية

أعلنت نقابة المقاولين، اليوم الثلاثاء، عن استئنافها عقد امتحان الجاهزية بعد توقف دام 150 يوماً.

وقالت النقابة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مجلسها الحالي كان قد طور الامتحان الذي يؤهل المقاولين الجدد الراغبين بالانخراط في عمل المقاولات، عبر إعطاء المسجلين في الامتحان محاضرات مكثفة مجانا تشرح فيها أهم القوانين والأنظمة والتعليمات والمواصفات والإجراءات التي تواجه المقاول في حياته المهنية.

وأضافت أن مجلس النقابة باعد في مواعيد الامتحانات المقررة بحيث تكون كل 45 يوما، يجري من خلالها التركيز على نوعية المقاول الجديد، وملاءته المالية، وخبراته العملية بما يضمن رفد القطاع والسوق المحلي بخبرات وكفاءات لاكتساب ثقة أصحاب العمل والمستثمرين في القطاعين العام والخاص.

وبينت النقابة أنها جهزت قاعة خاصة للامتحان والمحاضرات ورفدتها بالأجهزة والأثاث والمستلزمات وأجهزة المراقبة الإلكترونية التي تضمن الشفافية وتوفر أجواء مريحة للمتقدمين للامتحان مع توفير عازل زجاجي مغلق.

وأشارت إلى أنها ستعمل، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان ودائرة العطاءات الحكومية والجهات المعنية الأخرى، على تطوير مادة الامتحان بشكل مستمر، بحيث يجري التركيز على متطلبات السلامة العامة والسلامة المهنية.

وتمنى نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، للمتقدمين للامتحان التوفيق والنجاح في هذا الامتحان ومسيرتهم العملية، مؤكدا أن الامتحان ما هو إلا بداية لمرحلة جديدة.

وأشار إلى أن قطاع الإنشاءات مثل أي قطاع يمر بأوقات رخاء وشدة، داعيا المقاولين إلى الاستعداد التام لجميع ظروف العمل السهلة والصعبة.

وبلغت نسبة النجاح في الامتحان الذي عقد يومي السبت والأحد الماضيين، 49 بالمئة، إذ بلغ عدد الذين حققوا شروط ومتطلبات التقدم للامتحان 75 شخصا، وحضر الامتحان 57 شخصا، نجح منهم 28 شخصا.

يشار إلى أن الامتحان إلكتروني وتصدر نتائجه فورا، ويقوم مجلس النقابة باعتمادها والمصادقة عليها ومخاطبة دائرة العطاءات الحكومية بنتائج الامتحان تمهيدا لاستكمال إجراءات تسجيل وانتساب الناجحين إلى النقابة المقاولين والتصنيف في وزارة الأشغال. بترا