نقابة المهندسين: إغلاق باب الترشح لانتخابات مجالس 3 شعب هندسية

أعلنت نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الاربعاء، عن إغلاق باب الترشح لمجالس ثلاث شعب هندسية وهي (شعبة الهندسة المدنية، شعبة هندسة المناجم والتعدين والشعبة الميكانيكية)، حيث سيتم إجراء انتخابات مجالس الشعب المذكورة في 25 من شهر شباط الجاري.

وبلغ عدد المترشحين لانتخابات مجلس شعبة الهندسة المدنية 20 مترشحا، فيما بلغ عدد المترشحين للهيئة المركزية للشعبة المدنية 49 زميلا وزميلة، كما بلغ عدد المترشحين لانتخابات مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية 17 مترشحا، كما بلغ عدد المترشحين للهيئة المركزية للشعبة الميكانيكية 42 زميلا وزميلة.

وبلغ عدد المترشحين لانتخابات مجلس شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول، 17 مهندسا ومهندسة، فيما بلغ عدد المترشحين للهيئة المركزية للشعبة 11 مترشحا.

وقالت النقابة في تصريح صحفي، إنه سيتم استقبال طلبات الترشح للشعب الثلاث الأخرى (الهندسة المعمارية، الهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية) بدءا من يوم غد الخميس الموافق 10 شباط للعام 2022، فيما ستجري انتخاباتها في 4 اذار المقبل.

وأكدت النقابة أن الترشح لانتخابات مجالس الفروع والبالغ عددها 11 فرعا، ستنتهي يوم غد الخميس 10 شباط، فيما ستجري الفروع انتخاباتها في 18 من الشهر الجاري في مقارها.