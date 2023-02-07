نقابة المهندسين الأردنيين تعلن طرق التبرع لحملة إغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا

أعلنت نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الثلاثاء، طرق التبرع لحملة إغاثة المتضررين من الزلزال في كل من سوريا وتركيا، والتي كانت قد أعلنت عن اطلاقها أمس الاثنين لجمع التبرعات العينية والنقدية لصالح المتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا.

وأكدت النقابة أنه بإمكان المتبرعين للحملة التبرع من خلال الطرق التالية؛ خدمة الدفع الالكتروني عبر الرابط التالي: http://bit.ly/3I1XtS5، إضافة إلى مقر نقابة المهندسين في الشميساني وكافة فروع النقابة في محافظات المملكة وعبر الحساب البنكي 23486 – البنك الاسلامي الأردني / الشميساني.